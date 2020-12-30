Харьковский художественный музей презентует выставку новогодних и рождественских открыток. Эти изысканные графические произведения специалисты называют маленькими шедеврами.

В художественном музее открылась выставка открыток «От Рождества к Рождеству». Автор уникальных новогодних и рождественских поздравлений – известный график, иллюстратор, лауреат международной творческой премии им. И. Е. Репина Владислав Христенко.– Владимир Христенко – известный в Харькове мастер искусства графики в технике офорта, линорита, шелкографии. На выставке представлены 47 оригинальных работ автора, – рассказывает заведующая отделом научно-образовательной работы Харьковского художественного музея Ирина Сиделева. – Владислав Евгеньевич предоставил для выставки уникальное собрание авторской рождественской открытки, которое он создавал на протяжении 33 лет. Самая ранняя открытка на выставке датирована 1987 годом.Сам художник говорит, что арт-среде существует традиция – самим создавать поздравления и дарить их друзьям.– Первые поздравительные открытки я начал создавать в 1984 году, когда был студентом худпрома. Теперь это академия дизайна и искусств, – рассказывает Владислав Христенко. – Позднее, уже работая в академии преподавателем, привлекал к этой традиции и студентов. Традиция поддерживается до сих пор: такими поздравлениями обмениваются и студенты, и преподаватели. Каждый художник воплощает разные решения – графические, дизайнерские, керамические.Каждую открытку Владислав Николаевич создавал небольшим тиражом. Дарил авторские поздравления друзьям, а одни-два экземпляра оставлял себе на память. Таким образом за три десятилетия появилось целое собрание поздравительных открыток. Их персонажи – герои украинского фольклора, евангельских сюжетов, восточного гороскопа, античной мифологии.Ирина Сиделева называет работы Владислава Христенко маленькими шедеврами.– Они выполнены в невероятно сложной технике офорта, – говорит она. – Эта техника возникла в средневековье. Великим мастером в области офорта был немецкий художник эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер. Чтобы овладеть этой техникой, нужно иметь невероятно зоркий глаз и твердую руку, потому что даже малейшую ошибку в офорте исправить невозможно. Научиться тонкостям по опыту других мастеров невозможно. Художник все постигает сам методом проб и ошибок. Такой гениальный эффект дают только опыт и уникальное чутье. Работы Владислава Христенко выполнены на таком высоком уровне, которого достигли в Харькове лишь единицы. Неслучайно он стал в этом году лауреатом международной премии имени Репина в номинации «Графика».Выставка «От Рождества к Рождеству» завершит работу 7 января.