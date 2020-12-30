Неизвестны с «пистолетом» для стрельбы деньгами вошел в зал и разбросал игрушечные деньги.

Во время внеочередной сессии Харьковского городского совета, во время обсуждения вопроса бюджета на 2021 год, в зал заседания зашел неизвестный, которые разбросал деньги из пистолета, стреляющего игрушечными деньгами.В ответ на это секретарь горсовета Игорь Терехов начал требовать у представителей полиции составить протокол на молодого человека.«Где милиция? Пригласите! Выведите его! Где милиция? Выведите, вон, человек ушел! И составьте административный протокол!»,- заявил секретарь.