Для осужденных государственных учреждений Северо-Восточного межрегионального управления провели онлайн-экскурсию в Национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость».

Акция прошла при содействии управления ресоциализации и социальной реабилитации Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.– Благодаря современным технологиям и интернет-сервисам осужденные смогли совершить путешествие в уникальный музейный комплекс, созданный на базе Госпитального укрепления крупнейшей в Европе Киевской крепости, – говорят в пресс-службе. – Крепость является не только музеем фортификации – многие сооружений тесно связаны с историей общественных освободительных движений в Украине.