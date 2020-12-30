Целая группа ученых, именующих себя Alcohol Hangover Research Group, старательно изучает последствия для организма злоупотребления спиртными напитками. Они уже установили, что чем темнее алкоголь, тем более бурным будет последующее похмелье. Виной тому сивушные масла, образованные в процессе ферментирования.

Вывод простой: от прозрачных водки и джина похмелье будет менее сильным, чем от окрашенных в красивый золотистый цвет виски и рома.А еще исследователи подвели научную основу под естественное желание человека похмелиться после бурных вчерашних посиделок.Дело в том, что во всяком алкоголе помимо этанола, то есть медицинского спирта, содержится еще и метанол, тоже спирт, но одноатомный и ядовитый. При расщеплении он превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, которые отравляют собой организм.Когда мы выпиваем что-то горячительное, сначала начинается переработка относительно безопасного этанола, что дает нам ощущение легкости, эйфории, незначительности всех накопившихся проблем и прочих удовольствий. Ради этого, собственно, и употребляются спиртные напитки.А через несколько часов приходит время расщепления метанола. Вот тогда и наступают неприятные последствия, именуемые в народе простым словом — похмелье.Опытные алкоголики давно нашли способ с этим бороться без всяких научных обоснований. Для этого они всего лишь похмеляются. Организм снова послушно принимается за расщепление этанола, оставляя ядовитый метанол на потом. И так может длиться, пока не придет "белочка" и не позовет с собой.Отсюда длительные запои и последующие необратимые последствия для здоровья, которые практически не поддаются лечению.