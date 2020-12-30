Во время второй внеочередной сессии Харьковского городского совета депутаты проголосовали за бюджет города на 2021 год.

В рамках заседания Харьковского городского совета восьмого созыва был проголосован бюджет Харькова на 2021 год, который, по мнению части депутатов, вызывает ряд острых вопросов.

В частности, как отметил депутат Блока Светличной Игорь Черняк, бюджет не предусматривает увеличения необходимого финансирования на инсулин, доплаты врачам, которые противодействуют конавирусной инфекции, а также увеличения расходов на медицину города.

«Никакого увеличения финансирования на инсулины. Никакого увеличения расходов на медицину. Однако, 175 миллионов на зоопарк. 74 миллиона на уже открытое БТИ. И 15 миллионов на уже построенный паркинг на Рымарской»,- написал депутат на своей официальной странице.

Так же, как сообщили депутаты, проект бюджета и все документы повестки дня они получили за полтора часа до сессии, не имея физической возможности ознакомиться с сотнями страниц документов.

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