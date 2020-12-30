Во время второй внеочередной сессии Харьковского городского совета депутаты проголосовали за бюджет города на 2021 год.

В рамках заседания Харьковского городского совета восьмого созыва был проголосован бюджет Харькова на 2021 год, который, по мнению части депутатов, вызывает ряд острых вопросов.В частности, как отметил депутат Блока Светличной Игорь Черняк, бюджет не предусматривает увеличения необходимого финансирования на инсулин, доплаты врачам, которые противодействуют конавирусной инфекции, а также увеличения расходов на медицину города.«Никакого увеличения финансирования на инсулины. Никакого увеличения расходов на медицину. Однако, 175 миллионов на зоопарк. 74 миллиона на уже открытое БТИ. И 15 миллионов на уже построенный паркинг на Рымарской»,- написал депутат на своей официальной странице.Так же, как сообщили депутаты, проект бюджета и все документы повестки дня они получили за полтора часа до сессии, не имея физической возможности ознакомиться с сотнями страниц документов.