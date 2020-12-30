С украинских дорог могут исчезнуть рекламные щиты – соответствующий законопроект о запрете внешней рекламы вдоль проезжей части подан на рассмотрение парламента. Водители новацию поддерживают, а эксперты сомневаются, что она будет работать.

Глубоких исследований никто не проводил

Рекламу с дорог нужно убирать

Необходим специальный орган

В парламент внесен законопроект № 4534 о запрете размещения внешней рекламы на дорогах страны.Яркая реклама на обочинах типа «Проголосуй за меня, я твой последний шанс», «Купи меня, потому что это выгодно», «Возьми кредит на выгодных условиях», «Играй-выигрывай, приезжай, встречай», «Бронируй, празднуй, покупай, пробуй», «Подключись, закупись, посмотри, просветись» и т. д. отвлекает водителей, препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации, отмечают авторы законодательной инициативы. Особенно мешает яркое рекламное освещение в темное время суток. А в условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличения нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования.Зарегистрированный законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах», по мнению его инициаторов, должен снизить количество аварий на дорогах. В частности, предлагается запретить размещать рекламу: вдоль аллей, пешеходных и велосипедных дорожек, над проезжей частью автомобильных дорог, ближе 50 метров от мест пересечения трасс с железнодорожными путями, а также ближе 5–10 метров от автодорог в населенном пункте и за его пределами.Вице-президент Общества участников движения Виктор Козориз считает, что в целом законопроект правильный.– Наши дороги превращаются в рекламные проспекты, особенно во время выборов. Вы видели, что творилось на Харьковщине? Это, безусловно, плохо для безопасности движения. И, кстати, среди всего этого великолепия – ни одного баннера, посвященного социальной рекламе безопасности дорожного движения, – говорит Виктор Козориз.Исследований о том, сколько ДТП произошло именно потому, что водитель отвлекся на рекламу, никто не проводил, однако предлагаемая норма, по мнению эксперта, послужит профилактикой аварийности на дорогах.– В европейских странах реклама находится на расстоянии как минимум 150 метров от дороги. Это действительно позволяет водителю концентрироваться исколючительно на дороге. Так что можно предположить, что рекламная информация вдоль проезжей части действительно отвлекает, – говорит Виктор Козориз.Водители законопроект не только поддерживают, но и вносят свои предложения.– Как водитель с 36-летним опытом и бывший шофер грузовика могу только подтвердить, что щиты с яркой рекламой очень отбирают внимание на дороге, что приводит к быстрому утомлению. Нужный законопроект, – считает Игорь.– Особенно мешает подсветка конструкций в темное время суток, прежде всего различные LED и другие экраны. Я бы запретил подсветку полностью. И помимо расстояния от края дороги, нужно также определить и высоту расположения конструкций, – говорит Сергей– Рекламу с дорог действительно нужно убирать. Также важно включить в законопроект рекламу на грузовых автомобилях. А не то вдоль дорог на обочинах появятся старые ГАЗоны, которые давно не ездят, с накленной на бортах рекламой, – уверяет Вячеслав.Однако Виктор Козориз не верит, что новация будет работать.– Сомневаюсь, что рекламу уберут, – говорит он. – Я даже не представляю объемов рекламного рынка, часть которого работает в тени. Люди получают прибыль. Большие деньги вложены в оборудование. Возможно, понадобится какой-то переходный период. Одного законопроекта мало – чтобы кардинально изменить ситуацию на дорогах, должна быть еще и политическая воля.По словам эксперта, это уже не первая попытка запретить рекламу на дорогах – в июне 2013 года подобный законопроект уже разрабатывался Министерством внутренних дел, но так и не был принят.В действительности снизить аварийность на дорогах позволит комплексный подход к решению проблем безопасности дорожного движения, считает Виктор Козориз.– Это то, что у нас сейчас только начинается. В частности, автоматическая фиксация превышения скорости посредством видеонаблюдения. Но пока камеры установлены только в Киеве и на некоторых дорогах государственного значения. В Харькове автоматическая видеосъемка не ведется, – говорит Виктор Козориз. – Кроме того, нужно прекратить пагубную практику получения водительских прав буквально всеми, кто оплатил курсы вождения — сдал, не сдал, плохо сдал. Уже на этом этапе должен быть строгий отбор, отсеивающий алкоголиков, наркоманов, людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем и т.д. У нас эта система не работает – можно запросто купить и права, и медицинскую справку. Кроме того, должна вестись профилактическая работа, направленная на воспитание культуры поведения на дорогах.Мировая практика, по словам эксперта, говорит о том, что для решения вопроса безопасности дорожного движения должен существовать специальный государственный орган, который сконцентрировал бы в себе все эти направления деятельности.– Во многих странах существует такой орган, как национальная дорожная администрация, которая занимается только безопасностью дорожного движения, – рассказывает общественник. – Количество автомобилей растет, число аварий увеличивается, степень их тяжести повышается... И эту проблему нужно решать – где-то на уровне города, где-то на уровне области, где-то на уровне страны.