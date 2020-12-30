С 5 января стартует регистрация на пробное тестирование. В наступающем году выпускников харьковских школ и абитуриентов ожидают некоторые новации в прохождении внешнего независимого оценивания. Какие предметы придется сдавать, и когда состоятся экзамены?

Важность математики и английского возросла

Кому необходимо сдавать литературу

Приятный бонус

Даты экзаменов уже известны



Пробное тестирование не может быть частным

– Для прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО обязательно надо будет выбирать не три, а четыре предмета, и одним из них должен быть иностранный язык или история Украины. А для ВНО можно выбирать не четыре, как раньше, а пять предметов, – говорит директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александр Сидоренко. – Кроме того, в перечне предметов в следующем году помимо украинского языка и литературы будет еще и отдельно украинский язык. А математика становится такой же обязательной для всех, как и украинский.Итак, предметов по-прежнему будет 12: украинский язык; украинский язык и литература; математика; история Украины; биология; география; физика; химия; английский язык; испанский язык; немецкий язык; французский язык. Но в отличие от 2020 года, участники смогут сдавать не четыре, а пять экзаменов ВНО. Причем ни один из предметов не является обязательным. Однако для ГИА, которую должны пройти все выпускники школ и которая сдается в форме ВНО, список обязательных предметов обновили таким образом:– украинский язык либо украинский язык и литература;– математика;– история Украины (период ХХ – начало XXI века) или английский (либо другой) язык.– один из учебных предметов – история Украины, биология, география, физика, химия, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский).Одна из новаций 2021 года – абитуриентам предлагаются тесты на выбор: либо только по украинскому языку, либо по украинскому языку и литературе. Впрочем, как уверяют специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), в тесте по украинскому языку будут содержаться задания, предполагающие и знание литературы.Условиями приема в учреждения высшего образования 2021 года определены специальности, для поступления на которые необходимо сдавать тест по украинскому языку, и специальности, на которые нужны результаты по языку и литературе.Поступление на большинство специальностей будет предусматривать прохождение внешнего оценивания по украинскому языку, а для поступления на специальности с повышенными требованиями к гуманитарным знаниям абитуриенты должны сдать тест по языку и литературе. К последним относятся, в частности, журналистика, дизайн, экономика, политология, психология, менеджмент, маркетинг, туризм, гостинично-ресторанное дело, архитектура и градостроительство, право, международные отношения и многие другие.Школьникам, которые по результатам ВНО получат максимальные баллы, обещают премии. По словам и. о. директора УЦОКО Валерия Бойко, в Минобразования разрабатывают документ, который урегулирует вопрос ежегодного вознаграждения для участников ВНО. Такая выплата будет единоразовой и предназначена для тех, кто наберет 200 баллов.Кстати, харьковских двухсотбалльников в этом году премировал город. На Харьковщине, по данным Александра Сидоренко, в 2020 году было 27 таких абитуриентов.Сессия ВНО пройдет с 21 мая по 5 июня 2021 года. МОН уже утвердил конкретные даты:– 21 мая – по химии;– 24 мая – по испанскому, немецкому, французскому языкам;– 25 мая – по английскому языку;– 28 мая – по математике;– 1 июня – по украинскому языку, по украинскому языку и литературе;– 4 июня – по истории Украины;– 7 июня – по физике;– 10 июня – по биологии;– 5 июня – по географии.Согласно приказу МОН №1210 люди с нарушениями зрения могут сдавать экзамены с использованием шрифта Брайля. Кроме того, задания по истории Украины, биологии, математике, физике и химии перевели на крымскотатарский, польский, венгерский, русский и молдавский языки для определенных групп лиц.Попробовать свои силы выпускники и абитуриенты, как и прежде, смогут на пробной сессии ВНО, которая в 2021 году пройдет 10 апреля.– Зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет с 5 по 19 января 2021-го на сайте регионального ЦОКО – сообщил Александр Сидоренко,Из-за ситуации с коронавирусом выбрать возможно лишь один из предметов: украинский язык, украинский язык и литературу, историю Украины, математику, биологию, географию, физику, химию, английский, испанский, немецкий или французский языки. Кроме того, каждый участник сможет скачать тестовые тетради по предметам из перечня ВНО-2021, сделать задание дома и ввести ответы на специальном сервисе. Результаты пробного тестирования онлайн появятся на информационных страницах 16 апреля. Также в УЦОКО анонсировали выпуск видеороликов с объяснениями заданий пробного ВНО-2021.Тем временем, как отмечает Александр Сидоренко, в социальных сетях заметно активизируется деятельность коммерсантов на рынке предложений по подготовке к сдаче ВНО, в том числе по проведению пробного ВНО.– В который раз подчеркиваем: настоящее пробное ВНО – всеукраинский проект, который реализуется центрами оценивания качества образования и обеспечивает: полное воспроизведение требований процедуры основного ВНО; предоставление заданий, составленных в соответствии с требованиями МОН к сертификационным работам текущего года; шкалирование результатов. Никто другой этого реализовать не может, – подчеркивает директор ХРЦОКО. – Система ВНО обеспечивает честное, объективное и прозрачное оценивание знаний каждого абитуриента. Не теряйте время на поиски сомнительных путей и не тратьте напрасно деньги.