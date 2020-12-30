МВФ перенес на 2021 год получение Украиной следующих двух траншей по $700 млн.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 30 декабря.- Они (транши - ред.) перенесены на следующий год. Изначально речь идет о 700 млн долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ, - сказал Марченко.Министр добавил, что кредитные средства МВФ нужны Украине, но не менее важно доверие к Украине как партнеру. При этом Минфин "был и есть на постоянной связи с экспертами фонда".Напомним, что ранее в МВФ рассказали о работе миссии в Украине. Нынешняя миссия может длиться дольше обычного из-за ее виртуального характера. Она продолжится уже в следующем году.При этом в НБУ заявили, что об отказе от сотрудничества с МВФ речи не идет. Украина не собирается отказываться от кредитов международных финансовых институтов, заявил глава центробанка.