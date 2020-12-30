Выпуск в соответствующий таможенный режим товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины подлежат официальному контроля, осуществляется в полном объеме с применением сервиса «единое окно» и процедуры электронного декларирования.

Как сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни, всего по принципу «единого окна» с использованием 100% процедуры электронного декларирования, осуществлено оформление 129 036 электронных таможенных деклараций (в частности в ноябре – 13 123), в том числе:— 56 568 деклараций (увеличение по сравнению с прошлогодним периодом на 47%). В ноябре было подано 5 606 деклараций (таможенники зафиксировали рост на 50% по сравнению с 2019 годом);— 71 213 (увеличение на 13%). В ноябре было подано 7 437 деклараций (увеличение по сравнению с прошлогодним периодом на 21%). Кроме того, в режиме транзита (ТР80АА) оформлено 1255 деклараций. В ноябре было подано 80 деклараций.