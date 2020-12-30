По словам исследователей из Университета здравоохранения штата Юта, сердечную недостаточность можно обратить вспять с помощью нового лечения, сочетающего прием лекарств с временным использованием искусственного сердечного насоса.

Терапия, которая включает имплантацию вспомогательного устройства для левого желудочка (LVAD), помогает обратить вспять структурные повреждения сердца, устранить необходимость в трансплантации и продлить жизнь некоторых пациентов.В прошлом сердечная недостаточность считалась необратимой. Однако исследователи были воодушевлены результатами недавнего исследования, которое было опубликовано в журнале Circulation.Ученые наблюдали за 40 пациентами с тяжелой сердечной недостаточностью в возрасте от 18 до 59 лет, которым, чтобы выжить, требовалась LVAD. 19 пациентов, которые использовали комбинированную терапию, улучшили состояние настолько, что можно было удалить LVAD. Исследователи обнаружили, что 90% этих пациентов были живы через год после удаления. Спустя три года 77% остались живы и чувствуют себя хорошо.