Чтобы мама готовила свои непревзойденные голубцы с еще большим удовольствием подарите ей на Новый год помощника – современное устройство, которое позволит без лишних сложностей приготовить голубцы, долму или сытные вкусные рулетики.

А теперь давайте разберемся, как пользоваться этой чудо-машинкой. Принцип работы предельно прост. Положите капустный или виноградный лист на прибор, сверху – мясной фарш и поместите все вместе в специальное углубление. Плавно двигайте каретку в крайнее положение, чтобы сделать полуфабрикат. Для получения продукта большого диаметра установите регулировочную планку на отметку L, среднего диаметра ― на отметку М. Планка S предназначена для маленького размера.Помните, если листья свежие, их нужно сперва слегка прокипятить, а если соленые, то перед использованием промойте их в холодной воде чуть больше пяти минут, а затем прокипятите для придания эластичности. Лучше всего подходят летние сорта капусты с тонкими большими листьями. Листья должны быть мягкими, тонкими, без прожилок и складок.Кстати, с помощью такого устройства можно приготовить также рулеты из ветчины, из жареных баклажанов, из лаваша, блинчики с творогом, голубцы из пекинской капусты.Промывать прибор необходимо после каждого использования. Для начала открепите ленту. Это делается просто – достаточно перевернуть прибор и нажать на кнопки. А затем мойте вручную или в посудомоечной машине. Это не капризный механизм и особого ухода не требует.