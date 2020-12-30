В Харьковской области уже второй год подряд фиксируются рекордные среднегодовые температуры.

Об этом "Слобідському краю" рассказал синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.- 2020 был одним из самых теплых в Харьковской области. Например, отдельно в Харькове этот год вообще был рекордно теплым. В 2019 году среднегодовая температура по городу была 10,3 градуса, а в 2020 - 10,4 градуса. По области тоже температура примерно на 0,1 градуса поднялась. Поэтому фактически получается, что последние два года у нас рекордно теплые, - отметил синоптик.Вместе с этим специалист добавил, что аномально теплые периоды зимой чреваты тем, что потом весной наступают периоды похолодания и заморозков.- Когда у растений уже довольно активная вегетация, у нас происходит вторжение более холодного воздуха с севера, северо-востока. Соответственно увеличивается вероятность заморозков. Это такая негативная черта потепления зим, - сказал Кибальчич.