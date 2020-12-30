Смиритесь, ибо предстоящие дни будут непростыми…

Нынче выбор блюд должен подчиняться исключительно практическим соображениям. Дорогие изыски – ни к чему. А вот оценить хороший бифштекс с маринованным лучком и зеленым горошком – это по вашей части.Вам сейчас нужна легкоусвояемая белковая пища – лучше всего подойдет крольчатина. Также хорошо впишется в ваш гороскоп сыр, желательно с голубой плесенью. Не стоит есть многокомпонентные салаты, особенно с картофелем.Сегодня вам может показаться, что вы потеряли аппетит. Не пугайтесь, просто садитесь за стол и начинайте есть. Аппетит непременно появится, еще и останавливать себя придется, если, конечно, еда раньше не закончится.Самое время для употребления в пищу птицы, предпочтительно запеченной целиком. Выбирайте между дроздами, вальдшнепами или рябчиками на вертеле и более капитальными пернатыми – уткой, индейкой и гусем.В вашем меню сейчас должны присутствовать продукты, содержащие железо. Позаботьтесь о наличии на столе яблок и гранатов, хотя бы в виде соков или пирогов. Из салатов предпочтительны монокомпонентные.Вам подойдут блюда, на приготовление которых были потрачены часы – например, холодец. Есть его лучше с хреном (горчицу, конечно, тоже никто не запрещал, но звездам она сейчас не приглянулась). Вино не рекомендуется.Игривое настроение очень хорошо совмещается с игристыми же винами. Главное, чтобы столь веселое настроение не покинуло вас, ибо без него и вино вином не будет. Оставаться же в эти дни трезвым не рекомендуется.Вам будет скучно, если не найдется времени для небольшого соревнования. И совершенно необязательно устраивать традиционное «кто кого перепьет». Попробуйте ловить ртом мелкие маринованные маслята.Основным объектом вашего внимания должны стать вы сами. Окружите себя любовью и нежностью, накормите изысканными блюдами. Ну или просто тушенной в белом вине рыбой.Отойдите от стола прежде, чем вы успеете серьезно навредить своему организму тем количеством пищи, которое вы можете употребить. Передохните до полуночи, а потом приступайте к продолжению банкета.Сосредоточьте свое внимание на десерте. Можно даже пренебречь иной составляющей меню, но сладкое должно присутствовать обязательно. Причем желательно, чтобы это было что-то фруктовое.В вашей пище должно быть как можно больше приправ. В самом деле, что это за еда, если в ней нет пары-тройки видов перца, корицы и кориандра? Или хотя бы красного вина и чернослива... К ним, кстати, очень недурна индюшатина.