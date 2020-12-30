В Харькове суд вынес приговор "закладчику" - восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в прокуратуре.Киевский районный суд Харькова признал виновным мужчину в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст . 307 УК Украины) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.Как рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, установлено, что харьковчанин, начиная с апреля 2020 года, неоднократно закупал особо опасные психотропные вещества и хранил их по месту жительства, чтобы сбывать. В дальнейшем парень раскладывал свертки с особо опасным психотропным веществом на территории города.Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.