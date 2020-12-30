В Чугуевском районе пожарные ликвидировали пожар в частном доме

Как сообщили спасатели, 29 декабря в 19:58 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Васильев Хутор.



Горела крыша дома и котельная на площади 60 кв.м. Уже в 20:30 спасатели локализовали пожар, а в 21:47 - ликвидировали.

Пострадавших нет, причина возникновения пожара устанавливается.