Злоумышленница отобрала у продавщицы магазина почти 3000 гривен, мобильный телефон и документы

Об этом сообщили в полиции. Правоохранителям пострадавшая рассказала, что в магазин зашла женщина и попросила помочь подобрать ей куртку. Затем потребовала еще один пакет для товара. Когда же продавщица отвлеклась, женщина зашла за прилавок, вытащила из кармана заостренную отвертку и потребовала деньги. Работница магазина отдала нападавшей свою сумочку, в которой находились почти 3000 гривен, мобильный телефон и документы.



Злоумышленницей оказалась 39-летняя жительница Дергачевского района. Во время обыска у нее дома нашли вещественные доказательства.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. Нападавшей сообщено о подозрении. Решается вопрос об ей меры пресечения в виде содержания под стражей.



Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.