В Велиобритании с 31 декабря увеличится количество областей, где будет введен четвертый уровень карантина

Ограничения будут действовать на 75% территории. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, пишет РБК-Украина.



Ужесточение карантина связано со стремительным ростом количества новых случаев заражения коронавирусом в стране. Во вторник сообщалось о более 53 тысячах новых случаев заражения в Британии и более 47 тысячах в Англии. Э