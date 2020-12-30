Также регион лидирует по уровню смертности заболевшего персонала.Согласно данным системы мониторинга сайта youcontrol, Харьковская область находится на третьем месте в стране по количеству летальных случаев среди медицинского персонала, причиной которых стала коронавирусная инфекция.
Так, согласно официальной информации, за время пандемии в регионе заболело 932 медработника, 34 из которых скончались. Это наивысший показатель в стране по уровню смертности, который составляет 3,65% от количества заразившихся.
Напомним, что всего, по состоянию на 30 декабря, в Харьковской области коронавирусом заболело 68 807 человек. 55 948 - выздоровели, 1 082 - скончались.