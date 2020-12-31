В Харькове, 31 декабря, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в КП «Харьковводоканал»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Танкопия, 5 до 20:00 31.12.20 г.



А также:



Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 231 (п. №2, стояк), ул. Лермонтовская, 20 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31.12.20 г.



Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6) до 20:00 31.12.20 г.



Шевченковский район:

ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №2) до 20:00 31.12.20 г.