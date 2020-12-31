Сегодня Канун Нового года. В других странах он известен как День Старого года или День святого Сильвестра. Это последний день года по григорианскому календарю, предшествующий Новому году

Новый Год в разных странах празднуют по-своему. В Японии звучат 108 ударов колокола вместо 12, а грабли считаются лучшим новогодним аксессуаром, чтобы загребать счастье. В Дании принято бить посуду под окнами своих друзей. Так датчане желают близким любви и процветания. В нашей стране прижилась другая традиция: записать на листке бумаги свое желание, сжечь его и высыпать пепел в бокал шампанского, смешать и выпить.



Верующие сегодня чтят память святителя Модеста Иерусалимского.



День ангела отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Маркиян, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей, Роза.



Традиционно днем убирают в доме, мусор выбрасывают, Наши предки верили, что так можно очистить дом от всего плохого, что было в прошлом году.