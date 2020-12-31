В Балаклейском районе столкнулись грузовик и легковушка: одного из водителей госпитализировали

Грузовик DAF и легковой автомобиль Volkswagen Golf столкнулись в ночь на 31 декабря в Балаклейском районе Харьковской области.

Об этом сообщили спасатели. ДТП произошло в 3:41 возле с. Бригадировка.

В результате ДТП водитель Volkswagen мужчина 1982 г.р., оказался зажат в салоне.

Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов изуродованной машины, достали пострадавшего и передали медикам. В дальнейшем он был госпитализирован в Балаклейскую районную больницу

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