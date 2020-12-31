В Великобурлукском районе 12-летняя жительница села Екатериновка ушла из дома

Как сообщили в полиции, девочка ушла из дома 30 декабря. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили ребенка на улице в пос. Великий Бурлук.



Как оказалось, девочка ушла из дома после семейной ссоры.



Полицейские провели с ней профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем и вернули домой.