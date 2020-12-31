Харьковские спасатели тушили пожар на складе около 6 часов

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. Вызов о пожаре поступил 30 декабря в 21:31.



На улице Енакиевской, 19 горело производственно-складское здание ангарного типа по производству копченой рыбы.



К месту происшествия выехали 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 60 спасателей. На момент их прибытия огнем полностью были охвачены деревянные конструкции, а также дрова, опилки внутри здания.



Общая площадь пожара составила около 600 кв.м. Внутри здания людей не было.



В 22:44 пожар удалось локализовать, а в 3:30 — ликвидировать полностью. Пожарным удалось спасти часть складского здания и предотвратить распространение пламени на двухэтажное административное здание, расположенное рядом.



Причина возникновения пожара устанавливается.