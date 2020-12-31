1, 2, января синоптики ожидают небольшие осадки. А вот 3 января наконец-то выйдет солнышко.

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

1 января 2021 года будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 7 -12 м / с.

Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем ​​1 - 6 ° тепла.

2 января

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3 - 8 м / с.

Температура ночью 0 - 5 ° тепла, днем ​​1 - 6 ° тепла.

3 января

Переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 3 - 8 м / с.

Температура ночью 0 - 5 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

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