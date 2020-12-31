1, 2, января синоптики ожидают небольшие осадки. А вот 3 января наконец-то выйдет солнышко.
Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
1 января 2021 года будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 7 -12 м / с.
Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 1 - 6 ° тепла.
2 января
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3 - 8 м / с.
Температура ночью 0 - 5 ° тепла, днем 1 - 6 ° тепла.
3 января
Переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 3 - 8 м / с.
Температура ночью 0 - 5 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
1 января 2021 года будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 7 -12 м / с.
Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 1 - 6 ° тепла.
2 января
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3 - 8 м / с.
Температура ночью 0 - 5 ° тепла, днем 1 - 6 ° тепла.
3 января
Переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго - восточный, 3 - 8 м / с.
Температура ночью 0 - 5 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.