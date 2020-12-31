Соответствующее заявление чиновник сделал во время внеочередного заседания Харьковского городского совета.

Накануне, 30 декабря, в Харьковском городском совете VIII созыва состоялась внеочередная сессия, в рамках которой депутаты принимали решения по изменению бюджета города на 2021 год, а также структуры исполнительных органов.Во время дискуссии, возникшей с депутатом Блока Светличной Игорем Черняком, Терехов попросил депутата проконтролировать тендеры на строительство развязки и подчеркнул, что ни одна копейка не должна никуда уходить, приведя в пример «Звездное небо», установленное в городе по инициативе Геннадия Кернеса.Гирлянда, которую установили на улицах Пушкинская и Сумская, в сумме обошлась харьковчанам в 34,8 миллиона гривен.