Вакцинация от коронавируса, новые правила въезда в ЕС, рост тарифов и, возможно, выборы городского головы – наступающий 2021-й сулит много нового. Какие еще изменения ждут харьковчан в следующем году?

Очередной локдаун

Вакцинация будет массовой, но добровольной



Рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты

Как изменится пенсия

Школы: компьютеры и здоровое питание

В Евросоюз – по разрешению

Техосмотр по новым правилам

Придется затянуть пояса



Микрозаемщикам станет спокойнее

Выборы мэра не раньше осени

С 8 по 24 января украинцев ожидает очередной локдаун. В этот период школы и вузы будут на каникулах, а детские сады продолжат работу. Запрещается работа кафе, баров, ресторанов, кроме еды на вынос и доставки. Будут закрыты ТРЦ (кроме продажи товаров первой необходимости) и развлекательные заведения. Приостановятся работа заведений культуры, фитнес-залов, бассейнов, проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных или занятий на улице. Салоны красоты и парикмахерские смогут работать по предварительной записи, без ожидания в помещении. Не будут функционировать рынки и ярмарки. При этом общественный транспорт продолжит курсировать. Учреждениям и организациям рекомендуется перейти на удаленную работу.К товарам и услугам, которые будут предоставляться в этот период, относят: продукты питания, лекарства, медицинские средства, средства гигиены, ветеринарные препараты, корма; топливо; финансовые услуги, почтовая связь, медицинская и ветеринарная практика, АЗС; ремонт транспорта.Коронавирус стал самой больной темой уходящего года. По мнению специалистов, справиться с ним поможет вакцинация. Вакцинировать обещают не менее 50% жителей Украины. В правительстве уже разработали график иммунизации, которая будет проходить в пять этапов. Начало первого этапа запланировано на январь. Правда, самой вакцины в стране еще нет. Когда появится и какая именно – держат в секрете.Итак, первый этап включает вакцинацию людей с критическим риском инфицирования – медработников и персонала, которые оказывают стационарную помощь больным, постояльцев интернатных заведений, домов престарелых и работников этих учреждений, а также военнослужащих, участвующих в ООС.На втором этапе предполагается вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и тех, кто предоставляет медицинские услуги. Среди них – медработники и персонал, которые оказывают помощь больным, люди от 80 лет и старше, работники социальной сферы.На третьем этапе будут привиты люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет задачи по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. В этот список входят также граждане от 65 до 79 лет, работники критически важных структур госбезопасности (полиции, СБУ, ГСЧС и т.д.), учителя и другие работники сферы образования.На четвертом этапе вакцинация ожидает людей с повышенным риском инфицирования и тех, кто осуществляет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. Также должны быть готовы к вакцинации люди в возрасте от 60 до 64 лет; взрослые с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска; лица в местах лишения свободы и следственных изоляторах, работники этих заведений; другие категории населения и профессиональные группы, которые находятся в группе риска, и граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях.На пятом, заключительном этапе, планируется вакцинировать другие категории населения.Вакцинация от Covid-19 в Украине будет исключительно добровольной. Ее обещают проводить в кабинетах и прививочных пунктах. Также МОЗ планирует организовать мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации.Согласно государственному бюджету Украины на 2021 год, с 1 января прожиточный минимум составит 2189 грн, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 грн.Для детей до шести лет: с 1 января – 1921 грн, с 1 июля – 2013 грн; с 1 декабря – 2100 грн. Для детей 6–18 лет: с 1 января – 2395 грн; с 1 июля – 2510 грн; с 1 декабря – 2618 грн. Для утративших трудоспособность: с 1 января – 1769 грн; с 1 июля – 1854 грн; с 1 декабря – 1934 грн. Для трудоспособных: с 1 января – 2270 грн; с 1 июля – 2379 грн; с 1 декабря – 2481 грн.Соответственно изменятся социальные выплаты и льготы, привязанные в прожиточному минимуму:– порог на получение налоговой социальной льготы – 1,4 прожиточного минимума;– базовая налоговая социальная льгота – 0,5 прожиточного минимума;– помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, – 2,5 прожиточного минимума;– помощь одиноким матерям – разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи;– порог налогообложения пенсий – 10 прожиточных минимумов (при превышении порога облагается сумма превышения);– размер нецелевой благотворительной помощи, которая подлежит декларированию – 1,4 прожиточного минимума;– сумма долга по гражданско-правовым договорам, которая подлежит декларированию, – 0,5 прожиточного минимума;– гарантированный размер алиментов – 50% прожиточного минимума;– рекомендуемый размер алиментов – 100% прожиточного минимума;– пенсия по потере кормильца: на одного ребенка – 100% прожиточного минимума, на двоих – 120%, на троих и больше – 150%;– единый налог, 1 группа (10% прожиточного минимума трудоспособного человека);– некоторые штрафы привязаны к прожиточному минимуму.В 2021 году также возрастет размер минимальной зарплаты – до 6000 в январе и 6500 гривен в июле.В 2021 году изменится минимальная пенсия, которая составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных. Соответственно, с 1 июля она вырастет с нынешних 1769 до 1854 гривен, а с 1 декабря следующего года ее поднимут до 1934 гривен.Кроме того, запланировано несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров. Так, с 1 января будущего года, а затем с 1 декабря в соответствии с ростом минимальной заработной платы в Украине повысят и выплаты неработающим пенсионерам, если их возраст превышает 65 лет и они имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). В январе пенсии для этой категории вырастут с 2100 до 2400 грн, а в декабре — с 2400 до 2600 грн.С 1 марта должна пройти плановая индексация пенсий, а украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 грн. С 1 июля ежемесячную доплату в размере 400 грн будут выплачивать пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет.Серьезные изменения с 2021 года уготованы школам: они должны быть компьютеризированы, снабжены внутренними туалетами, а ученики – обеспечены здоровым питанием. Новые санитарные правила начнут действовать с 1 января.В частности, Минздрав предлагает разрешить использовать в школах только компьютеры с экраном не менее 15 дюймов и ноутбуки с экраном не менее 14 дюймов. В каждой школе должно быть проводное или беспроводное подключение к интернету. Wi-Fi-роутеры должны располагаться на высоте не менее двух метров от пола и выключаться во внеучебное время.Новые требования коснутся и рабочего места ученика. Для профилактики сколиоза, нарушений зрения и слуха чиновники предлагают подбирать мебель по росту (в каждой школе должно быть два-три размера), а также минимум два раза в год пересаживать школьников на другие ряды.Из школьных автоматов для продажи еды и напитков должны исчезнуть сухарики, чипсы, попкорн и прочие вредные продукты. Их также запретят продавать в школьных буфетах. Дополнительно под запрет попали мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, некоторые сладости. Для организации питания школьников разрешается применять кейтеринг. Но он должен соответствовать всем принципам и требованиям безопасности и качества пищевых продуктов.В новых правилах установлены требования по организации в школах здорового питания детей согласно рекомендациям ВОЗ. В частности, прописаны ограничения по содержанию в продуктах соли, сахара, жиров. Также содержатся требования к ежедневному присутствию в рационе учащихся злаковых, овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов. В случае, если ребенок должен соблюдать специальную диету, школа обязана обеспечить необходимое питание. От ученика же нужна справка от семейного врача или педиатра.С 2021 года изменятся правила пересечения границы с ЕС – украинцы должны получать разрешение.Как сообщила Миссия Украины в Европейском Союзе, со следующего года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS). Это означает, что внесены изменения в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьего мира, в том числе Украины.Таким образом, в новом году перед поездкой в Европейский Союз украинцы должны:– подать онлайн-заявку для получения разрешения на пересечение границы: процесс будет продолжаться несколько минут, если у правоохранительных органов не будет вопросов;– за каждую заявку нужно заплатить семь евро комиссии, для людей до 18 лет и старше 70 лет – бесплатно.Разрешение будет действительно три года или до завершения действия загранпаспорта, то есть его не нужно получать перед каждой поездкой.В 2021 году Украина меняет правила прохождения технического осмотра.Обязательный техосмотр-2021 должны пройти все ввезенные из-за границы автомобили, не соответствующие стандарту «Евро-4».В связи с большим количеством нерастаможенных автомобилей введен обязательный техосмотр для всех автомобилей старше двух лет. Штраф за непрохождение составит 3400 грн. Если после уплаты штрафа владелец не провел техосмотр, повторное взыскание составит 17 400 грн.Что касается украинских автомобилей и машин, официально растаможенных и зарегистрированных ранее, то для них тоже изменится порядок прохождения процедуры. Правила техосмотра с 1 января следующего года будут идентичны тем, что действовали до отмены обязательной процедуры в 2012 году.В 2021 году техосмотр должны пройти все транспортные средства, не проходившие обязательную процедуру ранее:– коммерческие автомобили — минимум один раз в год;– легковые автомобили старше 2016 года выпуска – один раз в два года;– такси — ежегодно;– автобусы – два раза в год;– грузовики до 3,5 тонны – один раз в два года.Наступающий год «порадует» харьковчан ростом цен.Придется больше платить за свет. Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года единую фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт*ч. До этого установленные тарифы составляли 90 коп./кВт*ч за первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт*ч за остальной объем месячного потребления.В новом году харьковчан ждет подорожание тепла и горячей воды. Как проинформировали в КП «ХТС», новые тарифы на отопление для населения составят 1748,47 грн за 1 Гкал (с НДС) вместо нынешних 1472,52 грн за 1 Гкал (с НДС), то есть повышение цены – на 18,74%. На 15,19% подорожает горячая вода, теперь она будет стоить 92,87 грн за один кубометр (с НДС) вместо нынешних 80,62 грн за кубометр (с НДС). Новые тарифы вступят в силу, как только ХТС заключит с потребителями новые договоры.Мобильная связь подорожает почти вдвое. С января почти все мобильные операторы изменят свои тарифы, в некоторых пакетах цены поднимутся в полтора-два раза. Как поясняют в одной из компаний, пересматриваются условия контрактов, которые были запущены три года назад и ранее, обновляются также бюджетные тарифы для пользователей.Поднимают цены и кабельные операторы. В частности, с начала 2021 года стоимость ретрансляции телесигнала от одного из крупных провайдеров вырастет на 10–15%.С 1 января вступает в силу закон, призванный защитить заемщиков микрокредитов от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита.Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй» № 891 предусматривает:– отнесение кредитных договоров, заключаемых на срок до одного месяца, и договоров, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, к потребительским кредитам, и применение к ним требований Закона Украины «О потребительском кредитовании»;– определение условий для предоставления и внесения информации о микрокредитах в Бюро кредитных историй;– установление максимальной совокупной суммы штрафов и пени, которая может быть начислена за нарушение выполнения обязательств по таким кредитам в размере, не превышающем двойную сумму полученного кредита;– запрет на изменение процентной ставки в худшую для потребителя сторону и применение штрафов и пени за одно и то же нарушение.В этом году харьковчанам, вероятно, предстоит выбрать нового мэра. Досрочные выборы, по мнению экспертов, могут состояться не раньше осени.Как объяснила глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, сначала городской совет должен утвердить решение о принятии к сведению факта смерти городского головы Геннадия Кернеса. С этого момента полномочия главы города прекращаются досрочно.Далее Верховная Рада должна назначить внеочередные выборы мэра не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий Кернеса. Но законом не определены сроки, в пределах которых Рада обязана принять такое решение, поэтому процесс назначения внеочередных выборов городского головы Харькова может затянуться.