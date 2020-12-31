События Харьковские журналисты узнали, в чем встречать Новый 2021 год (видео) Вечерний Харьков 13:00 108 Об этом рассказывается в сюжете журналистки Ольги Ситковской на телеканале р1. Читайте также «Могли забрать себе»: проводники харьковского поезда преодолели дикое искушение В Харькове придумали, как снизить заторы на оживленных транспортных магистралях Какие изменения ждут харьковчан в новом году БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Могли забрать себе»: проводники харьковского поезда преодолели дикое искушение События 13:58 Лента новостей «Могли забрать себе»: проводники харьковского поезда преодолели дикое искушение 13:58 В Харькове придумали, как снизить заторы на оживленных транспортных магистралях 13:40 Украина будет экспортировать свой новейший ракетный комплекс (видео) 13:18 Харьковские журналисты узнали, в чем встречать Новый 2021 год (видео) 13:00 Какие изменения ждут харьковчан в новом году 12:38 Зеленский рассказал украинцам, как сэкономить на газе 12:20 В Харьковской области на праздники синоптики прогнозируют небольшой дождь со снегом 11:58