Согласно подписанному меморандуму, Украина поставит Индонезии ракетный комплекс «Нептун».

Об этом сообщает Defense Express.Сообщается, представители Индонезии и Украины подписали соглашение об усилении военного сотрудничества, которое включает договоренность о поставках новейшей системы береговой обороны «Нептун».Индонезия планирует купить новые украинские радиолокационные системы, ракеты «воздух-воздух» и новую систему береговой обороны РК-360MЦ «Нептун».Индонезийские военные планируют приобрести РЛС 90К6Е. Мобильный радиолокатор имеет круговой обзор и транзисторный передатчик, который предназначен для идентификации целей на разных высотах. Представители Индонезии также заинтересованы в приобретении авиационных ракет Р-27.