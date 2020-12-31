В большинстве случаев употребление алкоголя оказывает эффект аналогичный употреблению наркотических веществ.

Об этом предупредил психиатр-нарколог Олег Гончаров.По его словам, для определения алкогольной зависимости есть три точных признака: социальный, психологический и биологический.Биологический фактор заключается в том, что у человек появляется устойчивость к спиртному и, чтобы запьянеть нужно выпивать значительно больше алкоголя, чем обычному человеку. Ещё один фактор - похмелье. Те, кто не злоупотребляют спиртным, не могут "лечить" похмелье алкоголем, однако зависимым такой способ приносит облегчение.У алкоголика меняется поведение в социуме, он начинает отрицать своё пристрастие и возможные от этого проблемы. Порой человек может не обращать внимание на то, что ему говорят близкие люди. Психологический фактор заключается в том, что у алкоголиков обычно низкая самооценка, а также они становятся более лживыми.