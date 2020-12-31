По состоянию на 31 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 47 507 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 69 377 случаев заболевания COVID-19, 11 860 человек находятся под медицинским наблюдением, 56 422 пациента выздоровели, 1095 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 декабря в Украине зафиксировано 9 699 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 055 047 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 18 533 человека умерли, 709 993 - выздоровели.