В Харьковском художественном музее до 15 января будут экспонироваться работы знаменитых учеников Ильи Репина. Посвящая своих подопечных в тайны живописи, великий мастер не давил авторитетом, а предоставлял начинающим художникам творческую свободу, говорят искусствоведы.

На выставке «Ученики И. Е. Репина» в художественном музее представлено творчество десяти учеников выдающегося живописца: Валентина Серова, Исаака Бродского, Ивана Билибина, Дмитрия Кардовского, Михаила Врубеля, Константина Сомова, Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Анны Остроумовой-Лебедевой, Алексея Кокеля, Семена Прохорова. Работы выполнены в разных техниках: акварель, гуашь, офорт, цветная линогравюра, пастель, рисунок.– С 1895 по 1908 годы Илья Репин руководил мастерской при Академии художеств в Санкт-Петербурге, – рассказывает заведующая отделом украинского и русского искусства ХVІ – начала ХХ века Харьковского художественного музея Ольга Денисенко. – Мастерская Ильи Ефимовича была самой большой в академии. У него всегда было много учеников, в мастерской одновременно занимались более 60 студийцев, причем многие учились у Репина годами.О занятиях в мастерской Репина вспоминали многие его ученики.– Репин никогда не правил их работы, не настаивал, чтобы студийцы повторяли его манеру, – говорит Ольга Иосифовна. – Если у кого-то возникали сложности, Репин садился рядом и тоже писал натуру или постановку в мастерской. Художник Иван Билибин вспоминал, как писал в мастерской Репина сидящего на стуле натурщика. Натурщик у Билибина никак не получался. Мимо проходил Илья Ефимович, ткнул в работу огрызком карандаша, что-то смазал пальцем, и натурщик на рисунке сразу ожил.Не повторяя своего учителя, ученики Ильи Репина стали яркими творческими личностями и самобытными художниками. Илья Репин всю жизнь поддерживал связь со студийцами: интересовался, помогал профессиональными и житейскими советами. Очень тесной была связь с Семеном Прохоровым, с которым выдающийся художник переписывался до конца своих дней.– В архиве нашего художественного музея хранятся письма Ильи Ефимовича к Семену Марковичу. Когда в сегодняшнее рациональное время читаешь эти письма, удивляешься уникальному живому человеческому и творческому общению, – признается искусствовед.Репин передал своим ученикам не только секреты мастерства, но и преданность живописи. К слову, творческий Харьков во многом обязан гениальному земляку и его ученикам.– По рекомендации Ильи Репина его ученик Семен Прохоров приехал в 1913 году в Харьков для преподавания в художественном училище, которое открылось в 1912 году. Позже Семен Прохоров преподавал в Харьковском художественном институте, – рассказывает Ольга Денисенко. – Реалистические основы творчества до сих пор отличают харьковскую художественную школу и сохраняются в Харьковской академии дизайна и искусств.Семен Прохоров всегда был верен своему учителю. Илья Репин мечтал создать в Харькове школу живописи, и ученик эту мечту воплотил. В 1944 году, к столетию со дня рождения выдающегося живописца, была создана Харьковская детская художественная школа №1 имени И.Е. Репина. Ее основателем стал Семен Прохоров.Выставку учеников Ильи Репина можно посмотреть до 15 января.