Фондю едят либо в кругу семьи либо в хорошей компании. Готовят и подают его в специальном приспособлении – какелоне, который в просторечии называют фондюшницей. Чтобы выбрать хорошую фондюшницу, надо точно определиться, какое именно фондю вы намереваетесь в ней готовить.

Сегодня разнообразие всевозможных рецептов фондю просто поражает: несколько видов сыров, расплавленных с вином; расплавленный шоколад, в который макаются фрукты; мясо, которое готовится на бульонной основе; рыба или морепродукты, которые кипят в растительном масле.От материала чаши в основном зависит предназначение фондю: подойдет ли оно для десертов, в частности шоколада, или для сыра и мяса.Подходит для мясных, овощных и рыбных блюд, твердых сыров. Этот долговечный, достаточно тяжелый и прочный материал весит около пяти килограммов. Он легко выдерживает высокую температуру, а значит, в нем может кипеть бульон или масло.Продукты равномерно разогреваются и не прилипают к поверхности. Тепло пищи сохраняется длительное время, так как стенки толстые и плотные. В такой емкости за счет пористой структуры надолго сохраняется запах, поэтому в ней желательно делать только один вид блюд – к примеру, овощные и мясные, после которых расплавить шоколад и сыр уже будет невозможно. Желательно, чтобы емкость была с антипригарным покрытием. Также чугун не приспособлен для посудомоечных машин, чистить и сушить его придется вручную.Самые компактные среди всех моделей. Подходят для десертов из шоколада или нежного сыра, так как эти продукты быстро плавятся даже при минимальной температуре. С такой посудой нужно обращаться очень аккуратно, чтобы емкость не раскололась и не треснула. Именно поэтому их нельзя ставить на плиту – такие горшочки выдерживают только умеренный подогрев. Перед покупкой проверьте, чтобы на емкости не было трещинок. Для шоколада также предлагаются специальные конусообразные шоколадные фонтаны, на которых он плавится и стекает слоями, а затем вновь поднимается вверх.Такие фондюшницы встречаются реже остальных, однако выглядят очень эстетично. Выдерживают высокую температуру, но требуют бережного ухода – могут разбиться.Из этого материала могут изготавливаться отдельные элементы – такие, как ручки на вилочках или конусы на шоколадном фонтане.Если вы покупаете изделие из нержавейки, можете быть уверены: оно подойдет и для шоколада, и для сыра, и для мяса с овощами. Главное – тщательно отмывать емкость между приемами, чтобы в ней не оставалось сладкого или соленого привкуса. Такие модели дороже аналогов, поскольку совмещает все достоинства чугуна и керамики.выдерживает высокую температуру, это ударопрочный и стойкий к износу материал. Такая посуда не требует особого ухода. Главное – не использовать абразивные средства, чтобы не оставались царапины. Антипригарное покрытие сделает устройство еще более практичным, так как к нему не будет прилипать еда (это особенно важно при расплавлении сыра). Выбирать стоит между эмалированным, матовым и полированным покрытием.