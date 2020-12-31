Фондю едят либо в кругу семьи либо в хорошей компании. Готовят и подают его в специальном приспособлении – какелоне, который в просторечии называют фондюшницей. Чтобы выбрать хорошую фондюшницу, надо точно определиться, какое именно фондю вы намереваетесь в ней готовить.Сегодня разнообразие всевозможных рецептов фондю просто поражает: несколько видов сыров, расплавленных с вином; расплавленный шоколад, в который макаются фрукты; мясо, которое готовится на бульонной основе; рыба или морепродукты, которые кипят в растительном масле.
От материала чаши в основном зависит предназначение фондю: подойдет ли оно для десертов, в частности шоколада, или для сыра и мяса.
Чугун. Подходит для мясных, овощных и рыбных блюд, твердых сыров. Этот долговечный, достаточно тяжелый и прочный материал весит около пяти килограммов. Он легко выдерживает высокую температуру, а значит, в нем может кипеть бульон или масло.
Продукты равномерно разогреваются и не прилипают к поверхности. Тепло пищи сохраняется длительное время, так как стенки толстые и плотные. В такой емкости за счет пористой структуры надолго сохраняется запах, поэтому в ней желательно делать только один вид блюд – к примеру, овощные и мясные, после которых расплавить шоколад и сыр уже будет невозможно. Желательно, чтобы емкость была с антипригарным покрытием. Также чугун не приспособлен для посудомоечных машин, чистить и сушить его придется вручную.
Керамика, фарфор или глина. Самые компактные среди всех моделей. Подходят для десертов из шоколада или нежного сыра, так как эти продукты быстро плавятся даже при минимальной температуре. С такой посудой нужно обращаться очень аккуратно, чтобы емкость не раскололась и не треснула. Именно поэтому их нельзя ставить на плиту – такие горшочки выдерживают только умеренный подогрев. Перед покупкой проверьте, чтобы на емкости не было трещинок. Для шоколада также предлагаются специальные конусообразные шоколадные фонтаны, на которых он плавится и стекает слоями, а затем вновь поднимается вверх.
Жаропрочное стекло. Такие фондюшницы встречаются реже остальных, однако выглядят очень эстетично. Выдерживают высокую температуру, но требуют бережного ухода – могут разбиться.
Пластик. Из этого материала могут изготавливаться отдельные элементы – такие, как ручки на вилочках или конусы на шоколадном фонтане.
Нержавеющая сталь. Если вы покупаете изделие из нержавейки, можете быть уверены: оно подойдет и для шоколада, и для сыра, и для мяса с овощами. Главное – тщательно отмывать емкость между приемами, чтобы в ней не оставалось сладкого или соленого привкуса. Такие модели дороже аналогов, поскольку совмещает все достоинства чугуна и керамики.
Сталь выдерживает высокую температуру, это ударопрочный и стойкий к износу материал. Такая посуда не требует особого ухода. Главное – не использовать абразивные средства, чтобы не оставались царапины. Антипригарное покрытие сделает устройство еще более практичным, так как к нему не будет прилипать еда (это особенно важно при расплавлении сыра). Выбирать стоит между эмалированным, матовым и полированным покрытием.