В январе харьковчанам и жителям области придется платить за газ больше. Кубометр голубого топлива для основной массы потребителей подорожает более чем на гривну.

Самые высокие цены среди всех поставщиков газа, работающих на украинском рынке, в январе выставили региональные газсбыты, которые обслуживают львиную долю населения. Их предложения колеблются от 9,88 до 10,08 грн за кубометр.В частности, «Харьковгаз сбыт» намерен продавать голубое топливо в январе на гривну дороже, нежели в декабре. В первый месяц нового года газ обойдется большинству харьковчан и жителей области по цене 9,91 гривен за кубометр, тогда как в декабре он стоил 8,84 грн/м3. Динамика роста цен на голубое топливо от «Харковгаз сбыт» выглядит так: сентябрь – 5,5 грн/м3; октябрь – 6,67 грн/м3; ноябрь – 8,84 грн/м3; декабрь – 8,84 грн/м3; январь-2021 – 9,91 грн/м3.Самую высокую цену из всех региональных газсбытов на январь предложила компания «Львівенергозбут» – 10,8 гривны за кубометр.По данным портала «Газ правда», самую низкую цену на январь заявила компания «Газ АП» – 6,99 грн за кубометр, что на 66 коп больше декабрьского показателя. Только на шесть копеек выше предложение компании Megawatt – за кубометр топлива в январе поставщик просит 7,05 грн. Это на 1,1 грн больше по сравнению с декабрем. Далее следует «Агросинтез трейдинг», который выставил цену в 7,08 грн за кубометр (в декабре было 5,95 грн).«Энергетические ресурсы Украины» предлагают газ по 7,11 грн за кубометр. Цена «Аскания энерджи» – 7,20 грн за кубометр. Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» предлагает топливо в январе по 7,22 грн за кубометр, что на 89 копеек больше, чем в декабре.Сразу на 1,56 грн за кубометр подняла цены компания «Энера»: предложение за январь – 8,82 грн за кубометр. На целую гривну подняла цену «Торговая электрическая компания» – в январе газ у нее будет стоить 9,8 грн за кубометр.Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне 7,39–10,8 грн за кубометр.