Несмотря на пандемию и экономические проблемы, большинство украинцев все же чувствовали себя счастливыми в 2020 году. «Вечерний Харьков» поинтересовался у харьковчан, что хорошего произошло у них в уходящем году?Все-таки украинцы – позитивный народ. Несмотря на экономические трудности и пандемию, большинство из них чувствовали себя счастливыми в 2020 году: 8,5% очень счастливыми и 45,5% – в основном счастливыми. Тогда как преимущественно несчастными ощущали себя 29% респондентов и совсем уж несчастными – всего 9% Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и Киевского международного института социологии.
«Вечерний Харьков» попросил харьковчан поделиться своими счастливыми моментами уходящего года.
– Безусловно, год был очень сложным и, можно сказать, пессимистичным. Но для нашей семьи он стал самым счастливым. После почти десяти лет совместной жизни у нас с мужем родился первенец Тимур. Муж даже помолодел от радости, – смеется мама в декрете Марина.
Принес радость уходящий год и студентке-первокурснице Оксане.
– Я поступила в Каразинский университет – самый лучший вуз в Украине. Это уже вторая моя попытка стать студенткой этого вуза. В прошлом году баллов на бюджет не хватило, а оплачивать контракт было проблематично. В этом году моя мечта сбылась, – говорит студентка.
Предприниматель Олег наконец-то убедил любимую девушку стать его женой.
– Пять лет прожили вместе гражданским браком, двоих детей нажили. Вам может показаться странным, но не Наташа, а я все время настаивал на том, чтобы мы расписались. Она ни в какую. А тут возьми и согласись. Я момент не упустил, схватил ее в охапку и потащил в РАГС – расписались за 24 часа. Теперь мы настоящая семья, – радуется парень, демонстрируя обручальное кольцо.
Охранник Николай похвастался удачной покупкой.
– Сосед по даче созрел, чтобы уступить мне свою «Волгу». Я на нее давно глаз положил, строил планы, как приведу ее в порядок, тюнингую и эх, прокачусь! Это машина моей мечты с самой молодости. А у него она просто ржавела в сарае. Вот такую удачу мне принес 2020 год, – улыбается он.
Экономист Полина поделилась своим личным достижением.
– Встречая новый, 2020 год, поставила себе цель – научиться стоять на голове. И научилась! И очень собой горжусь. Радость? Конечно, радость, – бодро заявляет она.
Молодая бабушка Евгения отвела внучку в первый класс.
– Как быстро время пролетело, ведь совсем недавно забирали крошку из роддома – а теперь она уже первоклассница. Такая нарядная – с огромными белыми бантами: «Бабулечка, я красивая?». Это ли не счастье? – расчувствовалась Евгения. – Год тяжелый, но он как-то всех нас сплотил, сблизил. Мы стали чаще созваниваться с детьми, интересоваться не только здоровьем, но и делами друг друга, стараться делать друг другу какие-то приятные вещи, проявлять больше заботы. Как говорится, нет худа без добра.
2021 год украинцы тоже встречают с оптимизмом. 21% опрошенных верят в то, что наступающий год лично для них будет лучшим, еще 62% надеются, что хорошего будет больше, чем плохого.