Несмотря на пандемию и экономические проблемы, большинство украинцев все же чувствовали себя счастливыми в 2020 году. «Вечерний Харьков» поинтересовался у харьковчан, что хорошего произошло у них в уходящем году?

Все-таки украинцы – позитивный народ. Несмотря на экономические трудности и пандемию, большинство из них чувствовали себя счастливыми в 2020 году: 8,5% очень счастливыми и 45,5% – в основном счастливыми. Тогда как преимущественно несчастными ощущали себя 29% респондентов и совсем уж несчастными – всего 9% Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и Киевского международного института социологии.«Вечерний Харьков» попросил харьковчан поделиться своими счастливыми моментами уходящего года.– Безусловно, год был очень сложным и, можно сказать, пессимистичным. Но для нашей семьи он стал самым счастливым. После почти десяти лет совместной жизни у нас с мужем родился первенец Тимур. Муж даже помолодел от радости, – смеется мама в декрете Марина.Принес радость уходящий год и студентке-первокурснице Оксане.– Я поступила в Каразинский университет – самый лучший вуз в Украине. Это уже вторая моя попытка стать студенткой этого вуза. В прошлом году баллов на бюджет не хватило, а оплачивать контракт было проблематично. В этом году моя мечта сбылась, – говорит студентка.Предприниматель Олег наконец-то убедил любимую девушку стать его женой.– Пять лет прожили вместе гражданским браком, двоих детей нажили. Вам может показаться странным, но не Наташа, а я все время настаивал на том, чтобы мы расписались. Она ни в какую. А тут возьми и согласись. Я момент не упустил, схватил ее в охапку и потащил в РАГС – расписались за 24 часа. Теперь мы настоящая семья, – радуется парень, демонстрируя обручальное кольцо.Охранник Николай похвастался удачной покупкой.– Сосед по даче созрел, чтобы уступить мне свою «Волгу». Я на нее давно глаз положил, строил планы, как приведу ее в порядок, тюнингую и эх, прокачусь! Это машина моей мечты с самой молодости. А у него она просто ржавела в сарае. Вот такую удачу мне принес 2020 год, – улыбается он.Экономист Полина поделилась своим личным достижением.– Встречая новый, 2020 год, поставила себе цель – научиться стоять на голове. И научилась! И очень собой горжусь. Радость? Конечно, радость, – бодро заявляет она.Молодая бабушка Евгения отвела внучку в первый класс.– Как быстро время пролетело, ведь совсем недавно забирали крошку из роддома – а теперь она уже первоклассница. Такая нарядная – с огромными белыми бантами: «Бабулечка, я красивая?». Это ли не счастье? – расчувствовалась Евгения. – Год тяжелый, но он как-то всех нас сплотил, сблизил. Мы стали чаще созваниваться с детьми, интересоваться не только здоровьем, но и делами друг друга, стараться делать друг другу какие-то приятные вещи, проявлять больше заботы. Как говорится, нет худа без добра.2021 год украинцы тоже встречают с оптимизмом. 21% опрошенных верят в то, что наступающий год лично для них будет лучшим, еще 62% надеются, что хорошего будет больше, чем плохого.