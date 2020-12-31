Части неработающих пенсионеров с нового года повысят минимальную пенсию с 2 000 до 2 400 гривен.

Соответствующие изменения произойдут в связи с повышением минимальной зарплаты с 5 000 до 6 000 гривен, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).Так, для лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет страхового стажа, минимальный размер пенсии по возрасту составляет 40% минимальной заработной платы."Перерасчет пенсии проведен со дня установления нового размера минимальной заработной платы, кроме пенсионеров, которые работают (проводят деятельность, связанную с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование)", - говорится в сообщении.Пенсионерам, которые работают, после увольнения с работы или прекращения такой деятельности пенсия пересчитывается с учетом минимальной заработной платы, определенной на дату увольнения с работы или прекращения такой деятельности, отметили в ПФУ.