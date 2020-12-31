В Великобурлукском районе раскрыто разбойное нападение на мужчину.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило от жены потерпевшего. Женщина рассказала, что 31 декабря около 2:00 четверо неизвестных в черной одежде постучали в дверь дома, после чего сразу начали бить ее мужа и требовать деньги. Жена потерпевшего вынесла нападающим 240 тысяч гривен. Неизвестные скрылись с места преступления на легковом автомобиле.Через несколько часов полиция обнаружила автомобиль со злоумышленниками в поселке Великий Бурлук. Все четверо мужчин в возрасте от 19 до 36 лет задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.