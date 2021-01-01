В январе 2021 года украинцы будут много отдыхать, и это не связано с предстоящим антикоронавирусным локдауном. В первом месяце года будет 12 выходных дней.

Правительство так составило рабочий календарь, что новогодние и рождественские праздники будут по три и четыре выходных дня подряд соответственно.Новый год (1 января) приходится на пятницу, после чего идут обычные выходные (2–3 января).Канун Рождества по юлианскому календарю приходится на среду (6 января) – этот день выходным не будет, в отличие от Рождества в четверг (7 января). Власти рекомендовали перенести рабочий день с пятницы (8 января) на следующую субботу (16 января). Далее идет пара обычных выходных.– 1 января – Новый год;– 2 января – суббота;– 3 января – воскресенье;– 7 января – Рождество (у христиан восточного обряда);– 8 января – пятница (работа переносится на субботу 16 января);– 9 января – суббота;– 10 января – воскресенье;– 17 января – воскресенье;– 23 января – суббота;– 24 января – воскресенье;– 30 января – суббота;– 31 января – воскресенье.