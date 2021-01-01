Апельсины, мандарины и инжир – харьковский ученый собирает урожай тропических фруктов на собственном участке. И пока его семья доедает маракуйю, он строит планы по расширению экзотического сада – на Харьковщине будут плодоносить сосисочные деревья и мексиканские бананы.

Ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Авраменко выращивает необычные для украинского климата фрукты. Этой осенью он собрал первый урожай маракуйи, которую посадил на собственном участке. Говорит, растение адаптируется к украинскому климату и может перезимовать.– Я привозил из поездок в Тайвань и Китай разные плоды маракуйи на пробу. Есть очень много видов этого растения, но всего лишь один из известных можно выращивать у нас в открытом грунте. Это Passiflora incarnata, или северная маракуйя, которая плетется на шпалере в виде лианы как огурцы или виноград. Этой осенью перед самыми заморозками собрали первый урожай. Плоды очень ароматные, с насыщенным тропическим вкусом. Рассчитывал сохранить маракуйю для новогоднего стола, но ее уже нет — сами попробовали, друзей и родственников угостили. Не так-то много ее и было, – улыбается энтузиаст. – Еще у меня растет чисто тропическая маракуйя – Passiflora eduli, плоды которой можно чаще всего встретить в магазине. Они фиолетового цвета. В открытом грунте эта культура не растет – я выращиваю ее в больших горшках, а летом выставляю на улицу. В следующем году должна заплодоносить.Идеей вырастить что-то необычное харьковчанин Сергей Авраменко загорелся еще в школьные годы, мечтая удивить бабушку и дедушку, к которым приезжал погостить в Барвенковский район.– Бабушка с дедушкой с детства учили меня ухаживать за садом и огородом. И мне очень захотелось посадить что-то необычное, чтобы их удивить, – рассказывает ученый. – Начал с клубники, которая у нас никогда не росла. Они к моей затее отнеслись скептически: мол, ничего у тебя не получится, мы пробовали – не растет. А у меня получилось. Потом пошли другие огородные эксперименты.Детское увлечение переросло в профессию – сначала Сергей три года отучился на пасечника в Полтавской области, а потом поступил в Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева.– Какой бы эксперимент ни проводился, что бы мне ни показывали – известное или неизвестное, – я все тащил в село и пробовал вырастить в цветнике. В основном это были редкие зерновые культуры – например, могар, чумиза, сафлор. Дипломную работу, кстати, я тоже защищал по редкой культуре — сафлору, – рассказывает ученый. – Это масленичная культура, малораспространенная, которую можно выращивать в очень засушливых условиях. В дипломной работе я сравнивал этот сафлор с подсолнечником. Он как раз годится для тех условий, в которых подсолнечник не растет. Это актуально в условиях потепления, изменения климата – в этом году в Харьковской, Донецкой, Луганской областях подсолнечник дал очень низкий урожай. Если так и дальше пойдет, возможно, освободится место и для сафлора.Информацию о новых, необычных, диковинных для нашей местности растениях студент впитывал как губка. Правдами и неправдами старался разжиться если не саженцами, то хотя бы росточками чего-нибудь экзотического и взрастить на бабушкином огороде, а то и на балконе квартиры в харьковской многоэтажке.– Был у нас в агроуниверситете, на кафедре ботаники, так называемый зеленый коридор, где росли пальмы и разные цветы. Завкафедрой водил туда студентов, показывал экзотические для нашего края растения, рассказывал о них. Как-то обратил внимание на инжир, опрометчиво сообщив, что если укоренить веточку, то его можно вырастить и на своем огороде, – с улыбкой вспоминает Сергей Авраменко – После этого я уже больше ни о чем думать не мог. Едва дождался вечера и перед самым закрытием университета совершил набег на эту оранжерею, отломал несколько веточек несчастного инжира и укоренил у себя на балконе.Однако эксперимент потерпел фиаско. Отправившись в село, он оставил растение на попечение отца.– А папа просто забыл, что его нужно поливать, и уже укоренившиеся веточки «сдохли». В общем, инжир пропал, – рассказывает Сергей.Однако идея вырастить собственное фиговое дерево не давала ему покоя. По его просьбе сестра привезла из Крыма два саженца инжира и один – хурмы.– Хурма и один экземпляр инжира пропали сразу – корень был плохой. А второй прижился и по сегодняшний день растет у меня в селе. На этом кусте я практиковался, сможет ли растение пережить наши зимы, – рассказывает Сергей Авраменко. – Проблема в том, что для него характерна низкая зимостойкость. С наступлением холодов его нужно прижать к земле и укрыть. Однако надо знать, как именно и когда. Ох, и мороки с ним было! Рано укроешь – сопреет, рано раскроешь – вымерзнет, поздно накроешь – тоже вымерзнет... Сейчас ему уже лет 15.Однако плодов инжир так и не дал, поскольку оказался насекомоопыляемым, а на Харьковщине нужные ему насекомые не живут.– Есть такая оса-бластофага длиной всего лишь два миллиметра, которая обитает только там, где растет инжир. А инжир, соответственно, растет только там, где есть эта оса. Зимует она только в субтропиках и тропиках – наши зимы не переносит. И получилось, что плоды завязывались, но без опыления засыхали и опадали, – продолжает ученый.Результат не совсем удачного эксперимента Сергей Авраменко все-таки оставил в своем саду – для истории. Тем более что из листьев инжира получается удивительно вкусный, ароматный и полезный чай.– Он уровень сахар снижает. Снабжаю листьями всех своих друзей и соседей, – признается Сергей. – Они специально ко мне в село ради них приезжают.Сегодня в экзотическом саду харьковского энтузиаста-агрария можно собирать плоды мандаринов, лимонов, лаймов, фисташек и более 80 сортов инжира.– После провального эксперимента я начал везде скупать инжир, со всего мира мне привозили разные сорта. Но дело в том, что у нас нет ни одного человека, который бы мог наверняка сказать, приживется ли здесь тот или иной сорт – все определяется методом тыка. Долгое время я экспериментировал – сажал в траншее и не в траншее, укрывал и не укрывал, удобрял и не удобрял, – рассказывает Сергей Авраменко. – В Харьковской области есть не больше десятка людей, у которых растет один-два куста фигового дерева. А вот целой плантации нет ни у кого.Экспериментатор может похвастаться также хурмой актинидией, или, как ее еще называют, украинским киви – правда, эти деревья еще не плодоносили.– Еще у меня есть кудрания, или клубничное дерево из семейства тутовых. Плоды у него круглые, примерно два-три сантиметра в диаметре, красного цвета – чем-то похожи на шелковицу, но крупнее. Они очень сочные, ароматные, сладкие, а по вкусу напоминают хурму, – поясняет ученый.Тем временем Сергей уже замахнулся на создание самого большого в области экзотического сада.– Хочу сделать акцент на маракуйе – засадить целый полупромышленный участок. Кроме того, я задался целью вырастить еще одну редкую культуру, которая называется азимина, или мексиканский банан – американское плодовое растение. У него тоже очень вкусные ароматные плоды, чем-то напоминающие по вкусу и маракуйю, и манго, и ананас, и банан – эдакий микс тропических вкусов. Несколько экземпляров у меня уже растет и успешно зимует. Дополнительно закупил также саженцы из Италии и планирую приобрести еще. Хочу создать самый большой экзотический сад в области, – делится планами Сергей Авраменко. – Также хочется поэкспериментировать с манго. Правда, тут только теплица подойдет – это тропическое дерево в открытом грунте не перезимует. Хочу попробовать сосисочное дерево – кигелию. Это редкое растение, но я планирую его раздобыть. Кисло-сладкие плоды по вкусу похожи на тамаринд, индийский финик.