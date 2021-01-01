Ежегодно в канун Нового года и Рождества пассажиро-транспортный поток через таможенную границу значительно увеличивается – люди возвращаются домой на праздники, едут в гости, к семье, отправляются в путешествия. Где можно пересечь границу?

Слобожанская таможня Гостаможслужбы информирует о работе таможенных пунктов пропуска на новогодние и рождественские праздники. Так, на автомобиле границу можно пересечь в пунктах пропуска «Гоптовка-Нехотеевка» (Харьковская обл., 38-й километр трассы Харьков – Белгород) и «Юнаковка-Суджа» (Сумская обл., автодорога Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, 378-й км + 944 метра).Для авиасообщения работает пункт пропуска «Аэропорт Харьков»(г. Харьков, ул. Ромашкина, 1).Пресс-служба Слобожанской таможни обращает внимание, что пассажирское железнодорожное сообщение через пункты пропуска «Казачья Лопань – Долбино» (пункт контроля на станции Харьков-Пассажирский") и «Тополи-Валуйки» сейчас не осуществляется.Пресс-служба также информирует, что с пятницы, 1 января 2021 года, таможня будет работать с восьми часов утра. Соответственно, график работы для подразделений, расположенных в административных зданиях таможни в Харькове и Сумах, будет следующим:– понедельник – четверг: 8.00–17.00;– пятница: 8.00–15.45;– обеденный перерыв – с 12.00 до 12.45.Режим работы таможенных постов остается неизменным. Они, как и раньше, будут работать по отдельно установленным графикам.