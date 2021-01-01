За новогодним столом сложно отвертеться от разнообразной вкуснятины – от салатов с майонезом, копченого, жареного и вожделенных сладостей. И, конечно же, каждый постарается загадать заветное желание под звон бокалов с далеко не детскими напитками. Как такой удар переживет печень и можно ли ее к этому как-то подготовить. Аркадий Николаевич

Скажи мне, кто твой друг

Иногда печень не мешает побаловать

Капуста нормализует уровень холестерина

Чего не любит печень

Подготовить печень к праздничной нагрузке за пару дней невозможно, считает семейный врач Анна Буковцова. Этот орган нужно беречь и правильно кормить на протяжении всего года и всей жизни. Круглосуточное воздействие различных малоприятных и малополезных факторов изнашивает печень. Чтобы облегчить ей жизнь, нужно периодически «угощать» ее полезными продуктами и делать разгрузочные дни.К продуктам, полезным для печени, относятся в первую очередь овощи с оранжевой и красной мякотью. Чрезвычайно полезны тыква и морковь. В тыкве (и тыквенных семечках), например, есть редкий витамин Т, который разгрузит жизненно важный орган и поможет «переварить» блюда из свинины, говядины и другие высококалорийные кушанья. Красный перец и помидоры как носители витамина А – тоже лучшие друзья печени. Если не хотите есть сырыми, можете добавлять в легкие диетические супы.Самым замечательным образом воздействуют на печень яблоки. В них содержатся пектины, способствующие детоксикации этого органа и выведению из него излишков холестерина. В яблочной кожуре есть соединения, которые могут предотвращать появление и рост раковых клеток в печени, а хлорогеновая кислота помогает выводить щавелевую кислоту. Желательно, чтобы эти фрукты присутствовали в рационе ежедневно – хоть в сыром виде, хоть в запеченном или в виде компота.В морской капусте, как и в яблоках, много пектина. В ней, как и в других водорослях (спирулине, радимении, фукусе пузырчатом, морском салате, ульве, нори, далсе), содержится много питательных веществ, а калорий мало, что особенно приятно. Кроме того, съедобные водоросли защищают организм от радиоактивного стронция – одного из самых опасных загрязнителей печени – и помогают ей избавляться от вредных веществ и токсинов.Очень нужные продукты для печени – кефир, ряженка, йогурт (разумеется, без вкусовых добавок и красителей). Они благотворно влияют на микрофлору кишечника и являются такой себе мочалкой, впитывающей токсины. Не будет вреда и от употребления неострых видов сыра, нежирных творога и сметаны.Оливковое масло ценится за богатое содержание витамина Е – главного антиоксиданта, который защищает организм от воздействия свободных радикалов, а с ними-то как раз и борется печень. Оливки нейтрализуют любые токсичные вещества. Поэтому включите в праздничное меню салаты, заправленные оливковым маслом, или просто поставьте на стол соленые оливки.Печень – та еще сладкоежка, поэтому не помешает ее время от времени баловать. Только не тортами, пирожными и конфетами, а, например, изюмом и курагой. Тем более что курага снижает риск развития рака печени. Другие сухофрукты тоже не помешают.Печень умеет вырабатывать правильный холестерин. А помочь ей справляться с этой задачей просто обязаны яйца, поскольку в яичном желтке имеются фосфолипиды, которые нивелируют негативное действие излишнего и «неправильного» холестерина.Самый полезный овощ для печени – свекла. Во-первых, она является чемпионом по содержанию цинка, а печень так устроена, что без цинка отказывается работать сверхурочно. Во-вторых, в свекле есть уникальное биоактивное соединение биотин, помогающее усваивать белковую пищу, – без него печени не выжить. Кстати, хорошая идея – мясной салат со свеклой.Бананы – щедрый источник калия, который крайне необходим для укрепления печени. В кунжутных семенах содержится сезамин – вещество, способное защищать печень от окислительных повреждений, а в семенах льна есть вещества, которые воюют на ее стороне с токсинами, попадающими в кровь. Их можно добавлять в каши, супы и салаты. Заменитель кофе цикорий усиливает кровоток, благоприятно влияет на обменные процессы в печени.Один из лучших продуктов для печени – овсянка. Она является адсорбентом и помогает «выметать» из организма всю «грязь» и «нечисть». В овсяной, а также гречневой, пшенной и других кашах много сложных углеводов, аминокислот, белка, необходимых ежедневно.Белокочанная капуста нормализует уровень холестерина в крови, цветная – выводит токсины, капуста кале оказывает положительное влияние на здоровье печени, брюссельская капуста способствует детоксикации, помогая железе правильно функционировать.В зеленом чае много антиоксидантов, которые защищают клетки печени от свободных радикалов и токсинов. В день можно выпивать 4–5 чашек зеленого чая, добавляя в него лимон или травы.Базилик способствует нормализации метаболических процессов в организме, очищению крови и относится к продуктам для лечения печени при воспалениях. Он от природы наделен свойствами, которые схожи с действием антибиотиков.Печень не любит:– свежевыпеченный хлеб, сдобу, блины и оладьи;– жирные мясные, грибные или рыбные бульоны;– яичницу и все жареное (в том числе пирожки);– соленья, маринованные овощи, консервы, копченые продукты;– бобовые, грибы, редьку;– острые пряные сыры, сметану с высоким процентом жирности;– острые приправы (горчицу, кетчуп, уксус, хрен и др.);– консервированную, жареную и жирную рыбу;– баранину, жирную свинину, утятину;– мороженое, торты, особенно со сливочным кремом;– любую газировку, алкоголь (даже слабоалкогольные напитки), кофе.