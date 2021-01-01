Получить вакцину от коронавируса непросто, ведь все страны "жестко борются" за свой интерес – и богатейшие из них оказались первыми в очереди.

Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский.Президент объяснил, что Украина подписала контракт с компанией Sinovac еще до регистрации ее вакцины, ведь так делают "все страны мира" – чтобы сразу после окончания официальных процедур начинать делать прививки. По его словам, вопрос получения вакцины настолько сложен, так как начало пандемии спровоцировало "чрезвычайную вспышку национального эгоизма"."Прежде всего – свое, другие – потом. Мы это прекрасно понимаем", – пишет глава государства.Он также считает, что все государства "жестко борются" за свой интерес. По его мнению, страны почти не подтверждают "риторику об общем выполнении глобальных задач, которой было слишком много за последние десятилетия"."Поэтому неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире", – добавил Зеленский.Он также заверил, что Украина постоянно профессионально ведет переговоры о вакцине и как можно быстрее обеспечит ею граждан, "несмотря на часто не очень честную межгосударственную конкуренцию".