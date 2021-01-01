Гастрономически бесконечный Новый год, плавно переходящий в Рождество, а затем – скучный локдаун. Как не оторваться от жизни и не захандрить? Конечно, коронавирус сильно сократил возможность общения с прекрасным, тем не менее в январе у любителей искусства есть выбор.

Харьковские театры и музеи предлагают программы на любой вкус. К тому же условия безопасности продиктовали новые проекты и теперь посетить выставку, пообщаться с художником или пройти мастер-класс можно не выходя из дома.В локдаун харьковские театры будут закрыты. Но несмотря на вынужденную паузу, театры постарались так выстроить январский репертуар, чтобы успеть порадовать своих зрителей в оставшиеся от сурового карантина дни.В январской афише театра имени Пушкина – большей частью коллекция новинок 2020 года. Театр покажет зрителю и премьеры минувшего сезона – «Вишневый сад», «Любовь и тело в чемодане», «Йерма», «Три товарища», «Эвридики больше нет», «Пушкин. Племя», и новинки нынешнего театрального сезона – «Дом инженера Якова Филина» и «Бег» Михаила Булгакова.– «Дом инженера Якова Филина» – молодежный проект, – рассказывает руководитель литературно-драматургической части Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Ирина Челомбитько. – Постановка создана в рамках театральной лаборатории. Спектакль поставил наш режиссер Александр Середин (он работал в спектакле как режиссер, автор тестов и сценограф) вместе с выпускниками театральных вузов.Перед выходом на сцену «Дом инженера Якова Филина» прошел своеобразный экзамен. На предпремьерном показе проанализировали, как воспринимают спектакль приглашенные зрители – театроведы, театральные критики, журналисты, студенты театральных вузов. Постановка прошла и через обсуждения. Это был период принятия решения, выйдет ли «Дом инженера Якова Филина» на широкую аудиторию. Спектакль получил позитивные зрительские отзывы и стал частью репертуара театра Пушкина. Премьерный спектакль идет на малой сцене.Второй премьерный спектакль – «Бег» Михаила Булгакова – вышел в ноябре. Сатира создана в стиле черно-белого кино. «Бег» проходит на основной сцене театра. Для постановки был приглашен режиссер Павел Гатилов. «Бег» – его первый спектакль на харьковской сцене.– Я первый раз работал в Харькове и надеюсь, что не последний. Мне понравилась работа с коллективом и руководителем театра. Те вещи, которые возникают на горизонте этого заведения, созвучны с моим представлением о театре, – признается режиссер Павел Гатилов.Театр имени Шевченко посвятил январскую программу и детям, и взрослым.– Наш январь составлен с учетом традиции всей семьей проводить новогодние и рождественские праздники, – делится руководитель литературно-драматургической части Харьковского государственного академического драматического театра имени Т. Г. Шевченко Маргарита Корнющенко. – Поэтому мы приготовили программу не только для взрослых, но и для наших юных зрителей. Театр покажет сказки «Веселые приключения Пифа», «Алладин» и «Бременские музыканты».Все спектакли поставлены по произведениям, которые известны и любимы разными поколениями харьковчан. Эти постановки яркие, красочные и динамичные, поэтому будут интересны для семейного просмотра, убеждена Маргарита Корнющенко. А еще в новогодние и рождественские праздники в театре Шевченко детвору ждет встреча-сюрприз.– Мы подготовили интермедию с участием деда Мороза и Снегурочки. Каждый наш юный зритель перед спектаклем получит поздравления от любимых новогодних героев, – приоткрывает тайну завлит театра Шевченко.Взрослому зрителю театр предлагает ставший уже традиционным репертуар (постановки «Зойкина квартира», «Примадонны», «Укрощение строптивой», «Пианино в траве», «Оркестр», «Танго»), а также сезонные новинки.– Предлагаем обратить внимание на две наши премьерные постановки – «Дядя Ваня» и «Калигула», – приглашает Маргарита Корнющенко. – Они вышли в начале сезона, но до сих пор привлекают внимание зрителя новизной. Это разноплановые постановки. «Дядя Ваня» Антона Чехова – глубокая, философская эмоциональная трагикомедия. Спектакль проходит на большой сцене театра. «Калигулу» Альберта Камю мы адресуем молодой аудитории, которая любит эксперименты, сложную литературу, сложный театральный язык, не боится чего-то неожиданного на сцене. Спектакль проходит на малой сцене.ТЮЗ посвятил свой январский репертуар, конечно же, цветам жизни. Театр предлагает детворе такие спектакли: «Двенадцать месяцев», «Госпожа Метелица», «Веселые приключения Незнайки», «Невероятные приключения Пеппи Длинныйчулок», «Кошкин дом», Синдбад-мореход и медный город».Спектакли ориентированы на детишек разного возраста, но это весьма относительно. Жизнерадостные постановки увлекают не только детвору, но и их родителей, дедушек-бабушек и даже прадедушек-прабабушек.– Например, «Веселые приключения Незнайки» – чрезвычайно яркий цветной мюзикл – воспринимают на ура зрители всех возрастов, – уверяет заведующая литературно-драматургической частью Харьковского театра для детей и юношества Мария Прево. – И музыкальная сказка о Солнечном городе, и колоритные герои в образах стиляг времен хрущевской оттепели радуют и маленьких, и взрослых зрителей.Мария Прево напоминает родителям: малыши устают от длительных постановок, не рассчитанных на их возраст, и при выборе спектакля это стоит учитывать.В новом году не обойдется без театральных новинок. Январским презентом для юных зрителей станет «Ночь перед Рождеством».– Этот спектакль стоял во взрослом репертуаре, но мы пересмотрели суть постановки, – говорит завлит ТЮЗа. – Николай Гоголь писал «Ночь перед Рождеством» как повесть, но как сказочную повесть. Это рождественская сказка, и дети хорошо воспринимают ее сюжет. Поэтому мы решили расширить возможности нашего репертуара для юного зрителя. Что-то менять в спектакле, по сути, не пришлось. Разве что режиссер улучшил темпоритм спектакля: он стал энергичнее, динамичнее, ярче.«Помолодевшая» постановка будет интересна детям от 14 лет и взрослым, которые вместе с ними посетят театр. Теперь «Ночь перед Рождеством» будет идти в детское время – в 12.00. Харьковский театр для детей и юношества покажет постановку аккурат накануне Рождества – 6 января.Шествие коронавируса внесло коррективы в работу музеев и галерей. Теперь любителей искусства все больше знакомят с событиями через сайты, You Tube и соцсети.– 4,5 и 6 января мы приглашаем харьковчан на выставку «В. Куликов. Фигура» в рамках проекта «Сохраним наследие Куликова», – рассказывает заместитель директора, куратор выставочной деятельности Харьковской муниципальной галереи Алесь Томах. – После локдауна наша галерея открывается 26 января выставкой графических работ Стаса Гедзевича. 29 января состоится онлайн-экскурсия искусствоведа Олега Коваля по выставке Виталия Куликова. Позже экскурсия будет размещена на нашем сайте и на страницах в соцсетях.Кроме того, муниципальная галерея приглашает на You Tube-канал, на свои страницы в Facebook, Telegram, Instagram. МГ размещает на этих ресурсах экскурсии по выставкам, лекции, мастер-классы художников и скульпторов, в том числе и из архива галереи.Если с приближением локдауна условия учреждений культуры работы не станут суровее (перед визитом на всякий случай посмотрите сообщения на сайте музея), Харьковский художественный музей приглашает посмотреть богатейшую основную экспозицию. Кроме того, в музее есть временные выставки.В январе харьковчане могут ознакомиться с большим проектом «Незабытые имена земляков». В рамках проекта – выставки знаковых для Харькова мастеров Николая Самокиша, Василия Мироненко, Митрофана Федорова, Вячеслава Панова к 80-летию со дня его рождения, Марии Безнощенко-Лучковской.На днях в художественном музее открылась выставка «От Рождества до Рождества» Владимира Христенко с уникальным собранием авторских рождественских открыток. Выставка будет работать до 7 января. До 15 января в музее будет проходить выставка «Ученики И.Е. Репина».Областной организационно-методический центр культуры и искусства тоже адаптировался к новым условиям. В январе ООМЦКИ продолжает работать на двух площадках – на Пушкинской, 62 и в галерее «Мистецтво Слобожанщини» в здании Госпрома. Здесь не только проводят многочисленные выставки, фестивали, мастер-классы, но и параллельно предлагают их виртуальную альтернативу – размещают видео на трех интернет-ресурсах: на сайте «ООМЦКИ», на своей странице в соцсетях и на YouTube-канале. В каких мероприятиях можно поучаствовать и что посмотреть в январе?По словам и.о. директора КУ «Областной организационно–методического центра культуры и искусства» Веры Лагутиной, в центре работают и постоянно действующие, и временные выставки. Один из многочисленных проектов центра – экспозиция, посвященная Александру Довженко. Недавно открылась и «Гостиная А. Довженко».– В «Гостиной А. Довженко» проходит показ отечественных и зарубежных фильмов высокого уровня. После просмотра проводится обсуждение кинолент, – говорит Вера Лагутина.В рамках проекта «Гостиная А. Довженко» начался и цикл лекций «Вселенная фотографии» школы фотоискусства Владимира Оглоблина.До 14 января будет открыта выставка «Перетворення», а до 20 января есть возможность посмотреть экспозицию декоративно-прикладного искусства «Слобожанське розмаїття».В галерее «Мистецтво Слобожанщини» продолжит работу фотовыставка современных фотографов «Города Зинаиды Серебряковой». 19 января начнется выставка войлочной акварели и керамики художницы Ольги Тимощенко.14–30 января пройдет выставка исторической фотографии из коллекции Владимира Оглоблина, а на 28 января запланирована творческая встреча с фотографом.Практически все мероприятия размещают в интернете – на сайте ООМЦКИ, на страницах в Facebook, на YouTube. На этих же ресурсах можно просмотреть и объемный кейс видеозаписей выставок, экскурсий, концертов, конкурсов, лекций, мастер-классов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, которые центр культуры и искусства сформировал в предыдущие месяцы.– К Новому году мы записываем онлайн-концерт, – говорит Вера Лагутина. – В концерте приняли участие известные украинские группы. Концерт стал ассорти из разных музыкальных направлений.– У нас будет фолк-рок-Новый год. Концерт пройдет в формате некоего «Голубого огонька», который не стыдно показать под елочку, – рассказывает ведущий методист методического отдела ООМЦКИ Тимофей Бинюков. – В концерте запланировано участие десяти замечательных коллективов, в частности, «Муравський шлях», «Пост Хорд», «Яри», «ЧияЛюстра», «Євшан-зілля», «Село і люди».Видео концерта тоже будет размещено в Facebook и YouTube.Областной организационно-методический центр культуры и искусства будет открыт для посещений до 28 февраля.Если Covid станет агрессивнее и появятся более строгие карантинные ограничения, режим работы учреждений может измениться. Потому перед визитом в театр, музей или галерею нелишне поинтересоваться информацией на сайтах учреждений или на их страничках в соцсетях.