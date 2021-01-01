Гастрономически бесконечный Новый год, плавно переходящий в Рождество, а затем – скучный локдаун. Как не оторваться от жизни и не захандрить? Конечно, коронавирус сильно сократил возможность общения с прекрасным, тем не менее в январе у любителей искусства есть выбор.Харьковские театры и музеи предлагают программы на любой вкус. К тому же условия безопасности продиктовали новые проекты и теперь посетить выставку, пообщаться с художником или пройти мастер-класс можно не выходя из дома.
В театре Пушкина угостят новинками 2020 года
В локдаун харьковские театры будут закрыты. Но несмотря на вынужденную паузу, театры постарались так выстроить январский репертуар, чтобы успеть порадовать своих зрителей в оставшиеся от сурового карантина дни.
В январской афише театра имени Пушкина – большей частью коллекция новинок 2020 года. Театр покажет зрителю и премьеры минувшего сезона – «Вишневый сад», «Любовь и тело в чемодане», «Йерма», «Три товарища», «Эвридики больше нет», «Пушкин. Племя», и новинки нынешнего театрального сезона – «Дом инженера Якова Филина» и «Бег» Михаила Булгакова.
– «Дом инженера Якова Филина» – молодежный проект, – рассказывает руководитель литературно-драматургической части Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Ирина Челомбитько. – Постановка создана в рамках театральной лаборатории. Спектакль поставил наш режиссер Александр Середин (он работал в спектакле как режиссер, автор тестов и сценограф) вместе с выпускниками театральных вузов.
Перед выходом на сцену «Дом инженера Якова Филина» прошел своеобразный экзамен. На предпремьерном показе проанализировали, как воспринимают спектакль приглашенные зрители – театроведы, театральные критики, журналисты, студенты театральных вузов. Постановка прошла и через обсуждения. Это был период принятия решения, выйдет ли «Дом инженера Якова Филина» на широкую аудиторию. Спектакль получил позитивные зрительские отзывы и стал частью репертуара театра Пушкина. Премьерный спектакль идет на малой сцене.
Второй премьерный спектакль – «Бег» Михаила Булгакова – вышел в ноябре. Сатира создана в стиле черно-белого кино. «Бег» проходит на основной сцене театра. Для постановки был приглашен режиссер Павел Гатилов. «Бег» – его первый спектакль на харьковской сцене.
– Я первый раз работал в Харькове и надеюсь, что не последний. Мне понравилась работа с коллективом и руководителем театра. Те вещи, которые возникают на горизонте этого заведения, созвучны с моим представлением о театре, – признается режиссер Павел Гатилов.
В театре Шевченко зрителей ждут премьеры и Дед Мороз
Театр имени Шевченко посвятил январскую программу и детям, и взрослым.
– Наш январь составлен с учетом традиции всей семьей проводить новогодние и рождественские праздники, – делится руководитель литературно-драматургической части Харьковского государственного академического драматического театра имени Т. Г. Шевченко Маргарита Корнющенко. – Поэтому мы приготовили программу не только для взрослых, но и для наших юных зрителей. Театр покажет сказки «Веселые приключения Пифа», «Алладин» и «Бременские музыканты».
Все спектакли поставлены по произведениям, которые известны и любимы разными поколениями харьковчан. Эти постановки яркие, красочные и динамичные, поэтому будут интересны для семейного просмотра, убеждена Маргарита Корнющенко. А еще в новогодние и рождественские праздники в театре Шевченко детвору ждет встреча-сюрприз.
– Мы подготовили интермедию с участием деда Мороза и Снегурочки. Каждый наш юный зритель перед спектаклем получит поздравления от любимых новогодних героев, – приоткрывает тайну завлит театра Шевченко.
Взрослому зрителю театр предлагает ставший уже традиционным репертуар (постановки «Зойкина квартира», «Примадонны», «Укрощение строптивой», «Пианино в траве», «Оркестр», «Танго»), а также сезонные новинки.
– Предлагаем обратить внимание на две наши премьерные постановки – «Дядя Ваня» и «Калигула», – приглашает Маргарита Корнющенко. – Они вышли в начале сезона, но до сих пор привлекают внимание зрителя новизной. Это разноплановые постановки. «Дядя Ваня» Антона Чехова – глубокая, философская эмоциональная трагикомедия. Спектакль проходит на большой сцене театра. «Калигулу» Альберта Камю мы адресуем молодой аудитории, которая любит эксперименты, сложную литературу, сложный театральный язык, не боится чего-то неожиданного на сцене. Спектакль проходит на малой сцене.
Сказочные герои порадуют и взрослых, и детей
ТЮЗ посвятил свой январский репертуар, конечно же, цветам жизни. Театр предлагает детворе такие спектакли: «Двенадцать месяцев», «Госпожа Метелица», «Веселые приключения Незнайки», «Невероятные приключения Пеппи Длинныйчулок», «Кошкин дом», Синдбад-мореход и медный город».
Спектакли ориентированы на детишек разного возраста, но это весьма относительно. Жизнерадостные постановки увлекают не только детвору, но и их родителей, дедушек-бабушек и даже прадедушек-прабабушек.
– Например, «Веселые приключения Незнайки» – чрезвычайно яркий цветной мюзикл – воспринимают на ура зрители всех возрастов, – уверяет заведующая литературно-драматургической частью Харьковского театра для детей и юношества Мария Прево. – И музыкальная сказка о Солнечном городе, и колоритные герои в образах стиляг времен хрущевской оттепели радуют и маленьких, и взрослых зрителей.
Мария Прево напоминает родителям: малыши устают от длительных постановок, не рассчитанных на их возраст, и при выборе спектакля это стоит учитывать.
В новом году не обойдется без театральных новинок. Январским презентом для юных зрителей станет «Ночь перед Рождеством».
– Этот спектакль стоял во взрослом репертуаре, но мы пересмотрели суть постановки, – говорит завлит ТЮЗа. – Николай Гоголь писал «Ночь перед Рождеством» как повесть, но как сказочную повесть. Это рождественская сказка, и дети хорошо воспринимают ее сюжет. Поэтому мы решили расширить возможности нашего репертуара для юного зрителя. Что-то менять в спектакле, по сути, не пришлось. Разве что режиссер улучшил темпоритм спектакля: он стал энергичнее, динамичнее, ярче.
«Помолодевшая» постановка будет интересна детям от 14 лет и взрослым, которые вместе с ними посетят театр. Теперь «Ночь перед Рождеством» будет идти в детское время – в 12.00. Харьковский театр для детей и юношества покажет постановку аккурат накануне Рождества – 6 января.
Галереи и музеи работают в новой реальности
Шествие коронавируса внесло коррективы в работу музеев и галерей. Теперь любителей искусства все больше знакомят с событиями через сайты, You Tube и соцсети.
Чем порадует поклонников Харьковская муниципальная галерея?
– 4,5 и 6 января мы приглашаем харьковчан на выставку «В. Куликов. Фигура» в рамках проекта «Сохраним наследие Куликова», – рассказывает заместитель директора, куратор выставочной деятельности Харьковской муниципальной галереи Алесь Томах. – После локдауна наша галерея открывается 26 января выставкой графических работ Стаса Гедзевича. 29 января состоится онлайн-экскурсия искусствоведа Олега Коваля по выставке Виталия Куликова. Позже экскурсия будет размещена на нашем сайте и на страницах в соцсетях.
Кроме того, муниципальная галерея приглашает на You Tube-канал, на свои страницы в Facebook, Telegram, Instagram. МГ размещает на этих ресурсах экскурсии по выставкам, лекции, мастер-классы художников и скульпторов, в том числе и из архива галереи.
Художественному музею есть что показать
Если с приближением локдауна условия учреждений культуры работы не станут суровее (перед визитом на всякий случай посмотрите сообщения на сайте музея), Харьковский художественный музей приглашает посмотреть богатейшую основную экспозицию. Кроме того, в музее есть временные выставки.
В январе харьковчане могут ознакомиться с большим проектом «Незабытые имена земляков». В рамках проекта – выставки знаковых для Харькова мастеров Николая Самокиша, Василия Мироненко, Митрофана Федорова, Вячеслава Панова к 80-летию со дня его рождения, Марии Безнощенко-Лучковской.
На днях в художественном музее открылась выставка «От Рождества до Рождества» Владимира Христенко с уникальным собранием авторских рождественских открыток. Выставка будет работать до 7 января. До 15 января в музее будет проходить выставка «Ученики И.Е. Репина».
Харьковчанам предлагают под елочку фолк-рок
Областной организационно-методический центр культуры и искусства тоже адаптировался к новым условиям. В январе ООМЦКИ продолжает работать на двух площадках – на Пушкинской, 62 и в галерее «Мистецтво Слобожанщини» в здании Госпрома. Здесь не только проводят многочисленные выставки, фестивали, мастер-классы, но и параллельно предлагают их виртуальную альтернативу – размещают видео на трех интернет-ресурсах: на сайте «ООМЦКИ», на своей странице в соцсетях и на YouTube-канале. В каких мероприятиях можно поучаствовать и что посмотреть в январе?
По словам и.о. директора КУ «Областной организационно–методического центра культуры и искусства» Веры Лагутиной, в центре работают и постоянно действующие, и временные выставки. Один из многочисленных проектов центра – экспозиция, посвященная Александру Довженко. Недавно открылась и «Гостиная А. Довженко».
– В «Гостиной А. Довженко» проходит показ отечественных и зарубежных фильмов высокого уровня. После просмотра проводится обсуждение кинолент, – говорит Вера Лагутина.
В рамках проекта «Гостиная А. Довженко» начался и цикл лекций «Вселенная фотографии» школы фотоискусства Владимира Оглоблина.
До 14 января будет открыта выставка «Перетворення», а до 20 января есть возможность посмотреть экспозицию декоративно-прикладного искусства «Слобожанське розмаїття».
В галерее «Мистецтво Слобожанщини» продолжит работу фотовыставка современных фотографов «Города Зинаиды Серебряковой». 19 января начнется выставка войлочной акварели и керамики художницы Ольги Тимощенко.14–30 января пройдет выставка исторической фотографии из коллекции Владимира Оглоблина, а на 28 января запланирована творческая встреча с фотографом.
Практически все мероприятия размещают в интернете – на сайте ООМЦКИ, на страницах в Facebook, на YouTube. На этих же ресурсах можно просмотреть и объемный кейс видеозаписей выставок, экскурсий, концертов, конкурсов, лекций, мастер-классов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, которые центр культуры и искусства сформировал в предыдущие месяцы.
Чем порадует центр на Новый год?
– К Новому году мы записываем онлайн-концерт, – говорит Вера Лагутина. – В концерте приняли участие известные украинские группы. Концерт стал ассорти из разных музыкальных направлений.
– У нас будет фолк-рок-Новый год. Концерт пройдет в формате некоего «Голубого огонька», который не стыдно показать под елочку, – рассказывает ведущий методист методического отдела ООМЦКИ Тимофей Бинюков. – В концерте запланировано участие десяти замечательных коллективов, в частности, «Муравський шлях», «Пост Хорд», «Яри», «ЧияЛюстра», «Євшан-зілля», «Село і люди».
Видео концерта тоже будет размещено в Facebook и YouTube.
Областной организационно-методический центр культуры и искусства будет открыт для посещений до 28 февраля.
Пандемия может продиктовать другие условия
Если Covid станет агрессивнее и появятся более строгие карантинные ограничения, режим работы учреждений может измениться. Потому перед визитом в театр, музей или галерею нелишне поинтересоваться информацией на сайтах учреждений или на их страничках в соцсетях.