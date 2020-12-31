Подскажите, как подготовить свой организм к новогоднему столу, чтобы не переесть? Может, накануне праздников стоит поголодать? И что бы такое приготовить, чтобы не болел желудок? Например, что для организма вреднее — оливье или шуба? Анастасия

Чтобы не набрасываться за праздничным столом на еду и не подвергать организм стрессу, специалисты советуют заняться чем-то вроде аутотренинга. Нужно заранее запрограммировать себя на то, что праздник — не только еда и обильное застолье, а приятное общение, танцы, веселье. Еда по значимости должна находиться на последнем месте — это лишь фон для общения, даже в кругу семьи. На самом деле человеку нужно очень мало, и не стоит тратить столько времени, усилий и эмоций на еду. Такое огромное количество блюд на столе вовсе необязательно говорят диетологи и психологи. Обильное застолье — традиция, но ее нужно понемногу менять. Можно приготовить много салатов, но легких, воздушных — они украсят стол и не уменьшат ощущение его наполненности.Сейчас популярны рецепты сложных салатов, и ингредиенты в таких блюдах не всегда совместимы – например, белок и крахмалосодержащие продукты: они усваиваются очень плохо. Многие салаты включают в себя мясо, рыбу, картофель, рис, но можно пойти против своих привычек и приготовить блюда, в которые не входят несочетаемые ингредиенты.Например, в салате из курицы и ананасов его составляющие отлично сочетаются, поэтому такую еду можно есть не только в праздники. А вот оливье диетологи называют гремучей смесью: в этом салате используются продукты, которые в таком комплекте плохо усваиваются организмом. Впрочем, на Новый год такой салат можно себе позволить в небольшом количестве, а вот в обычные дни есть его не стоит. И лучше заправлять блюдо не майонезом, а соусом из обезжиренной сметаны с горчицей. Если сравнивать оливье и сельдь под шубой, то с точки зрения здоровья и самочувствия второе блюдо предпочтительнее, особенно если заменить майонез сметаной или йогуртом.Стол может быть обильным, но еда не должна быть жирной, пережаренной, тяжелой, рекомендуют медики. Мясо и рыбу лучше не жарить, а запечь — будет и сытное, и относительно легкое блюдо. Вкус мяса можно дополнить любым ароматом, предварительно промариновав в разных сочетаниях специй, цитрусовых соков, оливкового и кунжутного масел. Очень вкусно и полезно, когда с нежирным мясом (телятиной, курятиной, индюшатиной) соединяют цитрусовые, оливки, курагу, орехи, чернослив. В результате получаются очень вкусные и полезные салаты — если, конечно, не заливать их майонезом. Замечательны в таких салатах и любые морепродукты.