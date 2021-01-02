Правительство приняло постановление, позволяющее начать проверки получателей социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Принятый документ предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, возможность проверять информацию, сообщенную получателями государственной помощи, или рекомендовать провести дополнительную проверку данных.В соответствии с порядком, органы, осуществляющие государственные выплаты, получат доступ к информации на безвозмездной основе на основании заключенного договора с Минфином.Также руководитель такого органа сможет определять уполномоченных лиц для предоставления им доступа на время выполнения полномочий.