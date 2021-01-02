В исследовании приняли участие 30 тысяч добровольцев. При этом тяжелые формы COVID-19 наблюдались только у получивших плацебо.

Moderna опубликовала результаты первичных исследований своей вакцины. Препарат показал 94,1% эффективности в предотвращении симптоматического COVID-19. Об этом со ссылкой на Brigham and Women's Hospital сообщает портал MedicalXpress.В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек. В группе, получившей вакцину от COVID-19, симптомы коронавирусной болезни зафиксировано у 11 человек. При этом в группе, получавшей плацебо, заболели 185 участников исследования. Это продемонстрировало 94,1% эффективности вакцины в предотвращении коронавируса.В то же время тяжелые формы течения COVID-19 наблюдались только у добровольцев, получавших плацебо.Компания также заявляет, что в целом реакция на иммунизацию была умеренной - около половины реципиентов чувствовали усталость, боли в мышцах, суставах и головные боли, особенно после второй дозы. В большинстве случаев эти эффекты начинались примерно через 15 часов после вакцинации и исчезали через два дня без последствий.