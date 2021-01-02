ФОПов первой группы освободили от уплаты единого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Об этом сообщает налоговая служба."Физические лица - предприниматели - плательщики единого налога первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года освобождены от уплаты единого налога (кроме случаев нарушения такими плательщиками установленных главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины условий применения первой группы плательщиков единого налога)", - сказано в сообщении.В эти периоды налоговые органы не будут осуществлять начисления единого налога для зарегистрированных ФОПов первой группы.