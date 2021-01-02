Ну какой же Новый год без вкусного десерта! Если до выпечки руки не дошли или умения не хватило, вкусный торт можно купить в магазине. Но сделать это желательно незадолго до того, как вся семья сядет за стол. Как выбрать самый свежий десерт?

Целостность коробки не должна быть нарушена. Обратите внимание: если картонная упаковка отсырела или на ней выступил конденсат, с изделием явно что-то не так.Следите за тем, чтобы срок хранения торта был пропечатан на упаковке или этикетке. Наклейка с информацией не гарантирует, что сроки соблюдаются, ведь ее попросту могли переклеить.Обратите внимание на срок годности. Если изделие изготовлено исключительно из натуральных продуктов, то оно пригодно к употреблению в течение 72 часов после производства.Оцените торт визуально. Нарушением целостности продукта считается абсолютно любая деформация, будь то трещина на глазури или отстающая от боковой поверхности декоративная пленка – такой торт лучше оставить на полке в магазине.Тратить время на тщательное изучение состава необходимо только в том случае, если у вас или у тех, кто будет наслаждаться десертом, есть особые пищевые предпочтения. Или для того, чтобы убедиться, что торт действительно шоколадный, а не просто пахнет «ароматизатором, идентичным натуральному». Прежде чем в панике убегать от стенда с тортом, на котором указано множество букв «E» (пищевые добавки), определите, какой именно консервант там замаскирован. Например, Е200 — всего-навсего сорбиновая кислота, которая очень часто используется в кондитерских изделиях.На что еще обратить внимание? Сметанные торты могут пахнуть молочными продуктами, это нормально. Главное, чтобы запах был не резким и не кислым. Края песочного торта должны быть идеально ровными, а тесто – сухим. Украшения из безе должны быть острыми и сухими, равномерно пропеченными. Поверхность их не может содержать трещины.Коржи бисквитного торта должны быть одинаковыми по толщине, без проседания. У слоеного торта каждый слой должен быть явным и четким, а начинка не может быть излишне жирной. Хотите хороший слоеный торт — испеките сами. На поверхности муссовых тортов ни в коем случае не должно быть ни трещин, ни каких-либо пятен.Торт с желейной прослойкой или полностью залитый желе должен быть глянцевым и блестящим. Студенистая субстанция обязана быть плотной и держать форму как холодец. Недопустима влага на поверхности и мутный цвет, это может свидетельствовать о том, что продукт пора списывать.Практически все торты готовят с кремом, поэтому обратите внимание на его цвет и однородность. Если сливочный или масляный крем расслоился, лучше оставить торт на прилавке.