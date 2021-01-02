Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала самое большое достижение в 2020-м году.- В этом году самым большим своим достижением я считаю две победы на турнирах WTA (в Страсбурге и Монтеррее - прим.ред.), ведь турниров было и так немного. Так что я рада, что смогла победить на них.
Украинка также назвала свою цель в новом году.
- В 2021 году я хочу выучить французский язык до конца.
Свитолина также поздравила болельщиков с наступающим 2021-м годом.
- Я хочу пожелать удачи и самое главное здоровья в 2021 году. И надеюсь, что этот год будет намного лучше, чем предыдущий, - приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.