Об это сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Астрономическая, 37 (п. №9, стояк)пр. Московский, 198/2 (п. №3, спаренный стояк)пр. Ново-Баварский, 99 (п. №1, стояк)пер. Пилотов, 7 (п. №2)ул. Холодногорская, 10 (п. №2, стояк), пр. Славы, 9 (п. №4)ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк)