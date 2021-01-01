Об это сообщает КП "Харьковводоканал".Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Киевский район: ул. Астрономическая, 37 (п. №9, стояк) до 20:00 02.01.21
Немышлянский район: пр. Московский, 198/2 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 01.01.21 г.
Новобаварский район: пр. Ново-Баварский, 99 (п. №1, стояк) до 20:00 01.01.21 г.
Слободской район: пер. Пилотов, 7 (п. №2) до 20:00 01.01.21 г.
Холодногорский район: ул. Холодногорская, 10 (п. №2, стояк), пр. Славы, 9 (п. №4) до 20:00 01.01.21 г.
Шевченковский район: ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк) до 20:00 01.01.21 г.