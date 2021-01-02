Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Ново-Баварский, 99 (п. №1, стояк), ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк)пер. Пилотов, 7 (п. №2)ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №10)